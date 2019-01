Za znásilnění a oloupení cyklistky dostal mladík osm let

Sedmadvacetiletý Lubomír Varga půjde na osm let do vězení za to, že loni v dubnu na cyklostezce ve Vratimově u Ostravy znásilnil a oloupil o peníze cyklistku. V úterý dopoledne o tom rozhodl ostravský krajský soud. Muž podle obžaloby dívku přinutil k orálnímu sexu, vyhrožoval jí, že ji udusí, podřeže, navíc hrozil také použitím injekční stříkačky s čirou tekutinou.