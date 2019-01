Jindřich Ginter, Právo

Problém byl popsán nesčíslněkrát, přesto se vždy znovu najdou nepoučitelní naivkové, kteří podvodníkům sednou na lep.

Příběh je pořád stejný: na inzertním internetovém portálu se nabízí naoko pěkné ojeté auto odněkud z Evropy za úžasně nízkou cenu. Zájemce odepíše a začne mu e-mailem češtinou zlámanou přes překladač nebo v angličtině chodit vyprávění o tom, proč cizinec vůz prodává, že vůz nechá zaslat spediční společností a že se kupující nemusí ničeho bát, protože kdyby si koupi nakonec rozmyslel, může auto zdarma vrátit zpět.

Je to známý podvod, ale pořád na to někdo skáče. Paní takhle nedávno odepsala 170 tisíc policista z Prahy 1

Pak podvodník požádá o osobní údaje zájemce a ten zaplatí polovinu požadované ceny, načež mu začnou chodit e-maily zdánlivě od spediční firmy o tom, jak zásilka už míří do Čech. Tím to ale skončí.

E-maily se totiž jen tváří, že jsou od nějaké známé logistické společnosti. Podvodník buď v e-mailové adrese spediční firmy změní písmenko, nebo použije tzv. masku, kdy to jen vypadá, že zpráva přišla z uváděné adresy.

Aby působili autenticky, podvodníci také často zneužijí profil některé existující osoby na sociální síti.

„Je to už léta známý podvod, a přesto se pořád najdou lidé, kteří na něj skočí,“ řekl policista z obvodního oddělení pro Prahu 1 poté, co tam reportér Práva přišel coby oznamovatel, jelikož na obdobný inzerát narazil a s „prodávajícím“ si týden psal.

Cena jako z pohádky

„Zrovna nedávno tady byla paní, která takhle poslala 170 tisíc korun na účet v bance v polské Wrocławi za inzerovaný mercedes ze Španělska. Nejspíše nastrčený kůň poté účet zrušil. Rizikem jsou rovněž e-maily, které od domnělého prodávajícího chodí. Mohou obsahovat viry a podvodník z vás vymámí osobní údaje,“ dodal policista.

Nabídka zněla lákavě. K údajnému prodeji se nabízela Toyota Prius, černé kombi, verze Comfort, automat, rok 2013, s najetými 109 800 kilometrů na tachometru, za pohádkovou cenu 114 180 korun. Auto na fotografiích vypadá jako nové, zarážející je ale už to, že se prodává půl roku.

Prodávající, který se v e-mailu představil jako Madsen, vysvětloval následovně. Prodávám, protože si chci koupit elektroauto a potřebuji dosáhnout na dotace na koupi. Podmínkou je, abych své auto prodal mimo Dánsko. Jinak je registrační poplatek v Dánsku nad můj rozpočet.

Už v této fázi je zřejmé, že si píšeme s vypravěčem pohádek se špatným koncem. Hybridní auta jsou v celé EU považována za „zelená“ a pětiletý hybridní prius by byl jen těžko zatížen nějakým eko poplatkem.

V dalším e-mailu jde už Madsen lámanou češtinou přímo k věci: „Dopravní společnost přenese vozidlo na vaši adresu a budete mít pět dní prohlídky. Celý proces bude řešen přepravní společností včetně smlouvy o prodeji a plateb. Chcete-li zahájit oficiální transakci, budu potřebovat následující údaje: celé jméno, doručovací adresa, telefonní číslo, kopie vašeho průkazu totožnosti/pasu.“

Pak už se dostal k tomu, o co jde především: „Poté půjdu do kanceláře dopravní společnosti. Získáte také (zpět) kopii svého ID (průkazu totožnosti). Podle zásad doručovací společnosti musíte zaplatit zálohu před zahájením doručení. Každopádně by záloha měla činit přibližně 40–50 % z celkové ceny a je odečtena z celé částky. Platby musí být provedeny bankovním převodem! Vezměte prosím na vědomí, že uvidíte a otestujete auto, než dostanu své peníze od dopravní společnosti.“

Dál líčí, jak dopravní společnosti podepsal plnou moc, aby zrušila registraci vozu, na důkaz věrohodnosti připojuje i webové stránky a e-maily na nějakou firmu v Dánsku, která skutečně existuje, a špatnou češtinou vemlouvavě dodává:

„Pokud se vám vůbec nelíbí auto nebo možná nejste spokojeni s tím, můžete jej odmítnout (zdarma) a společnost mi doručí auto na vlastní náklady. Vybírám toto riziko, protože jsem si velmi jistý, že budete milovat auto.“

Nakonec vysvětluje, že na osobní prodej nemá dost času, protože je zaneprázdněný prací a rodinou, ale do budoucna připojuje pozvání na skleničku.

Na policii se tím zprvu zabývat nechtěli. Nic nebylo vyplaceno a nedošlo k žádné škodě. Na námitku, že dotyčný mohl a ještě může poškodit mnoho lidí, nakonec dojde k zápisu pro kriminálku. „I tak je ale podvodník téměř nevypátratelný, a co mu dokážete? Může to být cizinec, ale nemusí. Do banky pak chodí bílí koně, “ podotkl policista.