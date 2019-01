Petr Marek, Právo

Akce se odehrála v noci na pátek. „Mladý muž oznámil přítelkyni, že si potřebuje vyčistit hlavu pobytem v horách. Vyrazil tedy bivakovat na hřebeny a domluvil se s ní, že budou v telefonickém spojení. Naposledy se jí ozval večer s tím, že se chystá k přenocování,“ uvedl Jiří Hejtmánek z Horské služby (HS) Jeseníky.

Když se ale pak turista neozval, žena se mu pokusila marně dovolat. „Kolem desáté večer nám proto ohlásila, že pravděpodobně nastal nějaký problém. Neměli jsme ovšem přesně určené místo, kde by se její přítel mohl nacházet, ihned jsme ale vypravili pátrací tým ze stanice v Karlově,“ popsal Hejtmánek.

Záchranáři neměli vzhledem ke sněhové pokrývce, mlze a silnému větru šanci použít čtyřkolky s pásovým podvozkem nebo sněžné skútry. „Dojeli jen asi dva kilometry pod hřeben a dál museli hledat v doslova vražedných podmínkách na lyžích. Asi hodinu po půlnoci pak mladého muže našli v hřebenovém přístřešku, jak klidně a bezpečně spí,“ uvedl záchranář s tím, že turista po posledním telefonátu přístroj vypnul.

Čtyřkolku kvůli nesjízdnému terénu nemohli záchranáři použít

FOTO: Horská služba Jeseníky

Podobný zásah řešili záchranáři před čtrnácti dny, kdy hledali rodinu turistů, která vyrazila na hřebeny pozdě, takže je zastihla tma. ”Zabloudili, ale naštěstí našli relativně kryté místo u jedné ze studánek, takže se mohli alespoň trochu před nepřízní počasí schovat,“ doplnil náčelník HS Michal Klimeš.

Kvůli divokému počasí v těchto dnech by se turisté podle něj neměli v žádném případě až do odvolání vydávat na vrcholky Jeseníků. „Prudký vichr, mlha, náhlé husté sněžení a nevyzpytatelná sněhová pokrývka znamenají vážné ohrožení zdraví či dokonce života. A v případě, že nedbají a na hřebeny vyrazí, vždy by měli mít mobilní telefon zapnutý, nabitý a pro případ nouze by měli mít u sebe náhradní zdroj, tzv. power banku,“ důrazně varoval Klimeš.