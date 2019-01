ok, Novinky

„Bouralo se zejména v Peci pod Sněžkou, Špindlerově Mlýně a Janských Lázních. Na některých konkrétních úsecích došlo k nehodám opakovaně, neboť zde byl pod čerstvě napadaným sněhem doslova led a vozidla byla v těchto místech prakticky neovladatelná,“ informoval mluvčí policie Lukáš Vincenc.

Hromadná nehoda v Peci pod Sněžkou.

FOTO: Policie ČR

Podle něj byl sražen také jeden chodec. Zranění ale policie neeviduje, stejně jako řidiče pod vlivem alkoholu. Škody zatím vyčísleny nebyly, ale předběžné odhady jsou až do výše milionu korun.

Jedna z dalších nehod v Peci pod Sněžkou.

FOTO: Policie ČR

Jednu z nehod natočil na mobil kolemjdoucí v Peci pod Sněžkou, kde se snažila řidička audi doslova chytit neovladatelné auto, které klouzalo po zledovatělé silnici. Vůz následně narazil do dodávky a ta do dalšího auta, které se samovolně dalo do pohybu. I v tomto případě podle mluvčího nehody odnesly plechy. „Obávám se, že v těch podmínkách, jaké byly ve středu, nepomohly ani sněhové řetězy,“ doplnil Vincenc.

Podle něj se situace ve čtvrtek uklidnila, a přestože sněží, nehod mají policisté hlášeno méně.