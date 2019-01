Martin Procházka, Právo

Podle zprávy o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2017 zůstávají hlavním předmětem zájmu pachatelů šperky, finanční hotovost a elektronika i jiné drobné předměty.

Přestože množství peněz, které lidé uchovávají doma, klesá, přijdou při krádežích kaž­doročně o miliony korun. A zpět se k nim dostane jen malá část. Pachatelé totiž peníze rychle utratí.

„V praxi se nejčastěji setkáváme s případy, kdy pachatel tyto finanční prostředky užije pro svou potřebu,“ potvrdila Právu vrchní komisařka Policejního prezidia ČR Lenka Sikorová.

Peníze se vrátí lidem třeba v případě, že se pachatel k činu přizná a uvede, kde je odcizil. „Jestliže policie dopadne pachatele při činu či krátce po něm nebo pokud pachatel ve své výpovědi sdělí, že hotovost pochází od konkrétního subjektu, pak je možné tyto finanční prostředky navrátit zpět majiteli,“ uvedla Sikorová.

Pokud pachatel nepřizná, odkud peníze ukradl, mají okradení nárok na vrácení peněz jen v případě, že prokážou jejich vlastnictví, a to tak, že policii ukážou zaznamenaná sériová čísla bankovek.

V případě, že policie peníze v hotovosti zajistí a nepodaří se nalézt jejich majitele, dojde k jejich uložení na bankovní účet. „Po rozhodnutí soudu pak propadnou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,“ dodala Sikorová.

Peníze lze pojistit

Proti ztrátě peněz při vyloupení bytu se ale lze rovněž pojistit. Pojištění domácnosti v některých případech na hotovost myslí už v základu, jinde je třeba se připojistit. „V základním pojištění domácnosti máme limit na pojištění hotovosti ve výši 30 tisíc korun,“ řekl Právu mluvčí Kooperativy Milan Káňa.

Lidé by ale měli počítat s tím, že částka, kterou mohou od pojišťovny v případě odcizení peněz očekávat, se odvíjí od výše pojistné částky. „Při vloupání, kdy zloději použijí násilí, kryje naše pojištění domácnosti i náhradu peněz, a to v rámci několika limitů plnění, které si klienti zvolí. Zpravidla jde o tři až pět procent z celkové pojistné částky,“ řekl Právu mluvčí Allianz Václav Bálek. Pojištěné mají lidé podle něj do určitého limitu i peníze, které zrovna mají u sebe při loupežném přepadení.

Trezor výhodou

Výše pojistné částky je důležitá. „Těžko někdo, kdo má domácnost pojištěnou na 300 tisíc korun, může tvrdit, že mu z domova ukradli milion korun,“ doplnil Bálek.

Výhodou je, když máte hotovost doma v trezoru. „Pokud chce klient doma přechovávat větší hotovost, je samozřejmě ideální, když má v domácnosti nainstalovaný trezor,“ uvedl Káňa.

U Allianz je limit pojištění vyšší, pokud je hotovost v trezoru. Vždy ale platí, že musíte prokázat, že jste peníze skutečně měli a že byl byt zabezpečen. „Pojišťovna vychází při krádeži z policejního protokolu,“ řekl Bálek.

„Zloděj musí překonat překážku, tedy nějaký zámek, trezor a podobně. Zároveň musí klient prokázat, že hotovost v uplatňované výši doma opravdu měl,“ dodal Káňa.