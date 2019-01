ok, Novinky

Dvojice teenagerů šla 18. prosince kolem druhé hodiny odpoledne ze školy po pěšině u Nedvězské ulice v Praze 10. Za nimi šla trojice o něco starších chlapců, kteří na ně pokřikovali.

„Zanedlouho je jeden z nich došel a bezdůvodně zaútočil,” uvedl mluvčí policie Jan Daněk.

Nejprve jednoho z chlapců kopl z vnějšku do stehna levé nohy a pak ho udeřil pěstí do nosu. Pak se vrhl na druhého hocha a chtěl ho prý kopnout do hlavy, což však mladík vykryl. Útočník pak spolu se dvěma kamarády, kteří se do útoku nezapojili, odešel do stanice metra Skalka.

Kriminalisté pátrají po všech třech mladících, které zachytila kamera v metru. „Poškozený popsal útočníka jako Roma, který byl ve věku okolo 17 let, vysoký přibližně 170 cm, sportovnější postavy a měl na krátko ostříhané černé vlasy, které byly nahoře delší a po stranách vystříhané. Na nohou měl červené boty,“ uvedl Daněk.

Případ policisté vyšetřují jako výtržnictví, útočníkovi hrozí v případě prokázání viny až dva roky vězení.