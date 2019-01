pab, Právo

„Jedna ze světlic zřejmě vlétla mezi lidi,” uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.

„Na místo byl povolán kriminalistický technik. V případu budou zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti,“ dodala Brožová. Věk dětí neupřesnila.

Podle starostky města Ivety Zajíčkové ohňostroj zajišťovala soukromá firma. „Ke konci akce něco vlétlo do davu přihlížejících. Nevíme přesně, o co se jednalo. Zranění dětí nejsou naštěstí vážná, nicméně záchranná služba je převezla do nemocnice,” doplnila starostka.