Zákon o whistleblowingu neboli o ochraně oznamovatelů korupce či jiné trestné činnosti se rodí již šest let. Babišova koaliční vláda si ho dala dokonce i do svého programového prohlášení. Nyní řeší to, zda za ohlášení korupce lidi odměňovat,... Celý článek Odměna za ohlášení korupce zavání zištností, bojí se vláda»