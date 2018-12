Patrik Biskup, Právo

Rozsudek je pravomocný, potvrdila Právu mluvčí krajského soudu Lucie Jíchová. Seniorský dům a S.O.S. Penzion provozovala Hollá společně se svým manželem od ledna 2011. Podle státní zástupkyně Jany Cimické obžalovaná žena okradla téměř čtyři desítky klientů o miliony korun a některé z nich tím připravila i o celoživotní úspory.

„V průběhu roku 2012 do dubna 2013 zpronevěřila finanční prostředky, které jí předali ubytovaní klienti do úschovy. Jednalo se o částky od několika stovek do čtyř set tisíc korun,“ stojí v obžalobě. [celá zpráva]

Podle okresního soudce Radka Vydry se jednání obžalované nedá nazvat jinak než hyenismem. „Klienti byli jednak velmi staří lidé nebo vážně zdravotně postižené osoby. Obžalovaná neměla žádné pověření, že může s jejich penězi, které jí svěřili do úschovy, jakkoliv nakládat. Bylo prokázáno, že tyto finanční prostředky používala na soukromé účely,” dodal Vydra s tím, že celková škoda je přes dva miliony.

Okradení senioři, kteří se přihlásili k trestnímu řízení s náhradou škody, v písemném prohlášení oběti trestného činu uvedli, že se ocitli zcela bez finančních prostředků a museli žádat o mimořádný příspěvek. „Bylo to pro ně zdrcující,“ řekl soudce. Dodnes se s tím řada poškozených nedokázala vyrovnat.

Mercedes a dovolená v cizině



Hollá se k trestné činnosti přiznala až v průběhu vyšetřování. „Peníze klientů jsem použila k provozu firmy. Nikdo o tom nevěděl, ani můj manžel, ani nikdo z personálu,“ vypověděla obžalovaná. Podle svých slov si byla vědoma toho, že to dělat neměla. „Byla jsem přesvědčená, že po naplnění kapacity domu budu schopna peníze klientům vrátit. Mrzí mě to, ale už se to nedá změnit,“ dodala Hollá.

Za co peníze Hollá utratila, není jasné. „S manželem si koupili mercedes a létali na zahraniční dovolené,“ uvedla před soudem bývalá zaměstnankyně domova Monika Ladmanová. I pro ni to byl šok, když průšvih s penězi praskl. „Klienti si nechávali posílat důchody i další platby k nám, protože měli pocit, že jsou jejich peníze u nás v bezpečí,“ pokračovala Ladmanová.

První nesrovnalosti se podle ní objevily, když jedna ze seniorek odcházela do domácí péče. „Chtěla vyplatit peníze, ale fyzicky tam nebyly. Paní Hollá všem tvrdila, že ona je čistá jako slovo boží,“ pokračovala ošetřovatelka.