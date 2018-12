Udusil manželku a tchyni, aby zkrátil jejich utrpení. Odsedí si 15 let

Na 15 let poslal ve středu ostravský soud do vězení Rostislava K., který letos v dubnu udusil igelitovým sáčkem svou těžce nemocnou a imobilní manželku a také její více než osmdesátiletou tchyni. Dvojnásobnou vraždou chtěl muž zkrátit trápení obou žen a ulehčit i sobě, protože péči o obě ženy nezvládal a do ústavu je dát nechtěl.