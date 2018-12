bad, Novinky

Muž napadl svou matku letos v lednu ve společném bytě na Semilsku. V opilosti ji několikrát udeřil pěstí, klečel jí na hrudníku a škrtil ji provazem. Podle znalců měl v sobě asi 1,5 promile alkoholu, jeho matka asi dvakrát tolik. Syn matce mimo jiné také zlomil štítnou chrupavku, kvůli čemuž žena zemřela.

Muž do poslední chvíle jakoukoliv vinu popíral, podle něj matku zavraždil někdo jiný. U soudu tvrdil, že v době činu byl na procházce, a když se vrátil, našel svou matku mrtvou. Běžel prý proto za sousedkou, se kterou zavolal záchranku. „Nemám s tím nic společného. V minulosti jsem se s matkou pohádal, ale nebylo to nic vážného,“ prohlásil ve středu u soudu muž. „Strašně mě to mrzí, že mi je něco takového kladeno za vinu. V inkriminovanou dobu jsem tam ani nebyl,“ dodal.

Jeho obhájkyně Šárka Horáčková se v odvolání snažila soudní senát přesvědčit o nevině jejího klienta. Podle ní důkazy netvoří ucelený řetězec.

„Mám za to, že není možno prokázat vinu obžalovaného na základě důkazů, které nebyly natolik nepochybné, aby nebylo možné použít zásadu in dubio pro reo (v pochybnostech ve prospěch obviněného – pozn. red.),“ řekla Horáčková.

Soud žádné pochybnosti neměl

Soud ale nepřesvědčila. „Nevznikají pochybnosti o tom, že nepřímé důkazy a jejich časová souvislost tvoří ucelený řetězec,“ odmítla odvolání Augustinová.

Odsouzený byl v minulosti už jedenáctkrát souzený, mimo jiné i za napadení matky. V době činu měl navíc nařízenou ambulantní protialkoholickou léčbu. I přesto přiznal, že ten den si dal ráno jedno pivo. Pak odjel do Turnova a po návratu v pití pokračoval. Dal si tři deci vína, po další procházce celý litr krabicového vína a dvě deci tvrdého alkoholu. „Pokud by pan obžalovaný léčbu dodržoval a alkoholické nápoje nepožíval, nepochybně bychom dnes tady neseděli,“ podotkla Augustinová.