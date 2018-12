kub, Novinky

Ivanova poslal pravomocně do vězení ve čtvrtek Vrchní soud v Praze verdiktem v odvolacím jednání, původní trest mu uložil plzeňský soud. Za hrozbu terorem mohl mladík dostat až dvanáctiletý trest, žalobce žádal pětiletý žalář.

„Pokud Pákistán během 48 hodin nepropustí Terezu, která byla zadržena s devíti kilogramy heroinu, a neposadí ji na letadlo do České republiky, tak se stanou v Pákistánu teroristické útoky. Tereza mě může kontaktovat na uvedeném telefonním čísle. Pokud mi nezavolá, že byla propuštěna, slibuji odplatu,” napsal podle obžaloby Ivanov do pákistánských médií a text ještě zveřejnil na internetu.

Ivanov od začátku tvrdí, že jde o nedorozumění a nenapadlo by ho, že by někdo mohl jeho hrozby myslet vážně. Sám se rovněž po činu přihlásil policii a soud ho pak poslal do vazby.

Obžalovaný tvrdil, že ženu obviněnou v cizině z pašeráctví osobně zná, podle soudu se to ale nepotvrdilo. Terezu H. ze Zlínska zadrželi v Pákistánu letos v lednu, žena stále čeká na verdikt tamního soudu. Obvinění odmítá, do ciziny prý cestovala zejména kvůli modelingu.