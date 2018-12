Petr Kozelka, Právo

V minulosti si praktiky Kocourkovy společnosti Fleet Control, nabízející svoje služby například na webu nechcipokutu.cz, vysloužily od NSS označení hyenismus.

Správní soud také nedávno upozornil, že pokud bude mít řidič uzavřené takové pojištění, může to být bráno jako přitěžující okolnost, neboť lidé sjednávající si tuto službu dávají najevo, že pohrdají pravidly silničního provozu.

Soud nemá právo zveřejňovat moje osobní údaje. Měl rozsudek anonymizovat Petr Kocourek

Kocourkovi se ale nelíbilo, že v jednom z rozsudků pardubického krajského soudu, který se zabýval případem spojeným s jeho společností, se objevilo jeho plné jméno, zatímco ostatní údaje byly anonymizovány.

„O tom, že společnost Fleet Control zastupuje v obdobných věcech účelově, s obstrukčními úmysly, nemá krajský soud pochyby. V případech zastupování touto společností nelze nevidět i spojení Petra Kocourka, který sám vystupuje jako zmocněnec v obdobných věcech a současně i jako manažer různých projektů nabízejících řidičům pojištění proti pokutám. Bratři Jiří Kocourek a Petr Kocourek jsou již dostatečně známí svým účelovým a obstrukčním jednáním,“ napsal soud do rozsudku, který pak zveřejnil na svém webu NSS.

„Soud nemá právo zveřejňovat moje osobní údaje. Měl rozsudek anonymizovat, což by vedlo k ochraně mých práv. Neměl jsem ani možnost se nijak bránit, navíc v tom řízení jsem nebyl ani účastníkem. Chci, aby NSS nepokračoval v tomto zásahu do mých práv,“ prohlásil při jednání Kocourek.

NSS: Bylo to smysluplné

„Nebylo tam nic urážlivého nebo dehonestujícího. Činnost pana Kocourka je veřejnosti známa, byly tam jen výroky týkající se jeho obstrukčního jednání. Zveřejnění jména je smysluplné a dokládá jeho jednání ve vztahu k firmě Fleet Control,“ kontroval ve svém vystoupení zástupce NSS.

Senát v čele s Davidem Rausem dlouho nad žalobou nepřemýšlel a po krátké poradě ji zamítl. „Text pojednává výlučně o profesních aktivitách žalobce, které sám prezentuje. Sám vstupuje do veřejného prostoru. Je to stejné jako informace o veřejně známých osobách, jako jsou zpěváci nebo sportovci, byť je to známé jen určitému okruhu veřejnosti,“ konstatoval soudce Raus.

„Výsledek je úplně stejný, jako kdyby někdo seděl v jednací síni při vyhlášení rozsudku. Namístě nejsou ani žádné argumenty o porušení nařízení GDPR nebo něco podobného,“ dodali soudci.