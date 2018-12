Petr Kozelka, Právo

Se svou zkušeností se svěřili až po sedmi letech, ale spravedlnost si nakonec pro muže, jenž si na nich ukájel své choutky, došla. Brněnský krajský soud mu ve čtvrtek vyměřil šest let vězení. Rozsudek je pravomocný.

Traumatické chvíle ze strany Břetislava Jurečky zažívali tehdy dvanáctiletý hoch a jeho o rok mladší sestra po několik měsíců v roce 2009.

Už dříve odsouzen za dětskou pornografii

„Obžalovaný chlapci několikrát týdně u televize pod dekou prováděl masturbaci, dívku osahával na nahých prsou, nutil ji k tomu, aby jej uspokojovala rukou a později po ní požadoval i felaci,“ popsala mužovo chování předsedkyně senátu Monika Staniczková.

„Jedenkrát na dívce vykonal soulož v pokoji a jednou v lese. Takto jednal, ačkoli znal skutečný věk dětí, neboť se podílel na jejich výchově,“ upozornila.

Na chování muže, který byl už dříve odsouzen za dětskou pornografii, kdy měl doma obrázky dětí od dvou let, se přišlo až před dvěma roky, kdy se tehdy již dospělá dívka svěřila psycholožce a poté i své pěstounce. Všechno pak potvrdil i její bratr. Sourozenci přitom podle vyšetřovatelů neměli žádný důvod, proč muže po tolika letech křivě obvinit.

Muž, u něhož znalci zjistili, že je pedofil, celou dobu vyšetřování jakékoli špatné jednání popíral. Státní zástupkyně naopak upozornila, že proti Jurečkovi svědčí také další důkazy.

Žena má syndrom týraného dítěte



„U poškozené znalecký posudek odhalil traumatizující zážitek, má syndrom zneužívaného a týraného dítě. Obžalovaný byl v minulosti opakovaně soudně trestán i za dětské porno, měl nařízené i ochranné léčení,“ argumentovala.

Senát soudkyně Staniczkové nakonec mužově obhajobě neuvěřil. „Že se zneužívané osoby svěří až po letech, na tom není nic neobvyklého. Navíc obžalovaný jim v době, kdy svou činnost páchal, vyhrožoval, že pokud něco poví, půjdou do dětského domova.

Sourozenci potvrdili, co jim obžalovaný dělal, popsali to opakovaně. Nebyl shledán žádný důvod, proč by si tohle po tolika letech vymysleli a snažili se tak uškodit obžalovanému. Důkazy jasně svědčí o jeho vině,“ zdůraznila Staniczková.