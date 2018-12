Vlak smetl dodávku na přejezdu, řidič nepřežil

Třiapadesátiletý řidič dodávky zemřel ve středu v České Lípě poté, co do jeho auta najel na železničním přejezdu osobní vlak mířící z Liberce do Děčína. Nikdo z 30 cestujících nebo posádky ve vlaku zraněn nebyl.