Petr Kozelka, Právo

Za pohlavní zneužití a znásilnění potrestal senát v čele s Milošem Žďárským důchodce třemi roky vězení s podmíněným odkladem na pět let, k tomu musí navíc absolvovat sexuologické léčení, potvrdila Právu mluvčí soudu Eva Angyalossy.

Senát u muže při trestu zohlednil to, že podle znalců byl pod vlivem své sexuální deviace, kvůli níž nedokázal kontrolovat své jednání. Státní zastupitelství naopak pro muže požadovalo trest vězení.

Kategoricky obžalobu odmítám, ničeho jsem se nedopustil. obžalovaný

Podle obžaloby muž osahával své vnučky dlouhodobě, starší ze sester se svěřila, že nenechavým rukám svého dědy musela čelit několikrát. „Obžalovaný ji osahával přes oblečení a pak i na holém těle na přirození,“ popsal v obžalobě státní zástupce.

Dívka se nakonec domu svého dědy, v němž bydleli i další příbuzní, začala úplně vyhýbat. U druhé vnučky muže nezastavilo ani to, že trpí mentální retardací. „Přes její odpor ji nahou osahával. Věděl přitom, že kvůli svému postižení tomu, co se děje, nerozumí a ani na to nedokáže reagovat,“ stálo v obžalobě.

Svěřila se babičce



„Kategoricky obžalobu odmítám, ničeho jsem se nedopustil. Dům byl u nás vždy plný lidí a dveře do pokoje, kde se to mělo dít, jsou vždy otevřené. Navíc já jsem se o děti, které byly u nás, nijak zvlášť nezajímal, ani jsem s nimi moc nemluvil. Kolikrát jsem ani nevěděl, kdo u nás přespával, to řešila manželka. Jsem z toho velice rozčílený, koukám na to jak jelen,“ tvrdil důchodce, který na dotaz soudu neochotně přiznal, že jeho výpověď pro soud mu pomohli sestavit další členové rodiny.

Vyšetřování se spustilo poté, co se postižené děvče svěřilo druhé babičce. „Řekla mi, že ji druhý děda šikanuje, že jí sahá na prsa a mezi nohy,“ vypověděla babička.

Matka dívek pak potvrdila, že i ona sama měla s bývalým tchánem problém. „Když jsme bydleli u nich, zkoušel mě osahávat,“ vypověděla. Stejnou zkušenost pak potvrdila i další snacha.

Verdikt ještě není pravomocný, státní zastupitelství i odsouzený si nechali čas na rozmyšlenou.