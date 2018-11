Patrik Biskup, Právo

„Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu porušování povinnosti při správě cizího majetku. Případ prověřujeme, zatím nebudeme sdělovat bližší informace,“ řekla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Podle zjištění Práva pracovali zaměstnanci města na stavbě rodinného domu v Krotějově nebo opravovali dům v Německu. Pomáhali i v soukromé firmě Papežova bratra. „Využívali přitom techniku a služební vozidla města, aniž by za to někdo platil,“ řekl Právu zdroj, který je do kauzy zasvěcený.

Podle něj chybí také evidence výdeje a spotřeby materiálu. „Když něco došlo, tak se to zase dokoupilo. Nikdo neřešil, kolik, čeho a na co se použilo,“ dodal zdroj. Sám Papež tvrdí, že je to celé nesmysl. „Někomu se nelíbím, a proto si na mě vymýšlí takové věci,“ reagoval s tím, že se vy­jádří, až policie případ uzavře.

Opravu fasády dosud nezaplatil

Právu se podařilo zkontaktovat majitele domu v bavorské Rudě, kde zaměstnanci technických služeb pracovali. Ten potvrdil, že za to dosud nikomu nezaplatil. „Šlo o opravu fasády. Po domluvě s panem Papežem tady dělali zedník s přidavačem a měli k dispozici vysokozdvižnou plošinu,“ řekl muž, jehož identitu Právo zná.

Z údajů v pracovním sešitku jednoho z dělníků, který se Právu podařilo získat, je zřejmé, že oba zaměstnanci města odpracovali na této stavbě od loňského podzimu do letošního června 47 hodin. To dělá podle městského ceníku téměř devadesát tisíc korun, přičemž cena zahrnuje i pronájem plošiny a odvoz odpadu, který skončil ve sběrném dvoře v ČR.

„Nezaplatil jsem, protože mi dosud žádná faktura nepřišla. Nevím, co se stalo a kde je problém. Rozhodně to ale zaplatit chci. Už jenom proto, že mám nějaké postavení a nechci být zatažený do čehokoliv,“ řekl muž, který je profesí lékař.

A právě díky jeho doporučení Papež v mezidobí podstoupil operaci, na kterou se běžně čeká i rok. „To bych s tím nespojoval,“ reagoval lékař na otázku, zda nešlo o protislužbu výměnou za provedené práce gratis. Za Papežovu nabídku pomoci byl prý rád, neboť podle jeho slov je téměř nemožné sehnat v okolí řemeslníky.

Nově zvolený starosta města Filip Smola (ČSSD) se nechtěl vyjadřovat s ohledem na probíhající policejní vyšetřování.