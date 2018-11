Matěj Říha, Právo

Pozornost při zahájení soudního procesu přitáhl někdejší vrcholný manažer MUS Antonín Koláček, který se věnuje buddhismu a dalším náboženským výukám. Nedávno si změnil křestní jméno, k čemuž ho prý přivedl šamanský rituál. Se soudním procesem to prý nesouvisí. Nově se jmenuje Antonio.

„Můj život je založen na vztazích mezi lidmi a na vztazích a na léčení lidského potenciálu. Z toho důvodu Antonio,“ vysvětlil Koláček důvody pro změnu jména.

Obžaloba viní Koláčka, Jiřího Diviše, Petra Krause, Oldřicha Klimeckého a Marka Čmejlu z toho, že ovládli MUS jejími vlastními penězi a podvedli stát jakožto menšinového akcionáře. Česku údajně způsobili podvodem a zneužitím obchodních informací škodu nejméně 3,2 miliardy korun.

Škoda prý nevznikla



Manažeři jsou přesvědčeni o tom, že nikomu nevznikla škoda a že díky nim MUS nezkrachovala. „Úspěšně jsme ji převedli přes celé složité období české transformace do stavu, v němž se ve víceméně nezměněné podobě nachází nyní,“ uvedl Kraus.

Koláček jako jediný proces v Česku přivítal. Podle něj to umožní podívat se v klidu na skutečnosti, které se staly na konci devadesátých let. „Jsem přesvědčen, že jsem vždy vykonával to nejlepší pro MUS a nikdy jsem nepřekročil zákony. Věřím, že se ukáže pravda, kdo, jak a proč se snažil o naši kriminalizaci,“ řekl při výpovědi Koláček.

Před soudem krátce promluvil také Klimecký, který dosud ke kauze mlčel. „Obžalobu a vinu odmítám a nerozumím jí. Řadu věcí slyším poprvé a nic o nich nevím,“ řekl v krátkém prohlášení Klimecký, který byl v minulosti generálním ředitelem MUS.

Vedlejší větví případu je pak údajné přijetí úplatku ze strany někdejšího náměstka ministra průmyslu a obchodu Roberta Sýkory, který se v době privatizace věnoval zpracováním podkladů pro rozhodnutí vlády o prodeji akcií. Žalobce tvrdí, že Sýkora obdržel tři miliony korun, které na účet jeho otce zaslal lobbista a zbrojař Pavel Musela. Podmínkou pro získání peněz přitom bylo to, že se podaří prodej akcií. Sýkora před soudem odmítl vypovídat.

Také Musela původně patřil mezi obviněné, a to kvůli podplácení. Jeho stíhání však státní zástupce ze zdravotních důvodů přerušil. Před deseti lety Musela za záhadných okolností spadl z posedu, zmrzačil se a ztratil paměť.