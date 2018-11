kub, Novinky

Nehoda se stala v neděli krátce po 17:30 na silnici ve směru od Studánky na Lesnou v místě Písařova Vesce - Lesné na Tachovsku.

„Nezletilý neřidič, který seděl na místě řidiče vozidla Renault Megane, zřejmě nezvládl projetí levotočivé zatáčky, vozidlo se dostalo do smyku a následně mimo komunikaci, kde narazilo do stromu. Zraněný řidič a dva spolujezdci byli převezeni do nemocnice,” uvedla mluvčí policie Hana Kroftová.

Vyšetřování nehody podle mluvčí ukázalo, že chlapci za volantem stejně jako spolujezdcům ještě nebylo patnáct let. „Dechová zkouška u nezletilého, který řídil, byla s negativním výsledkem. Dopravní policisté z Tachova se událostí nadále zabývají,” dodala mluvčí.