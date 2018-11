Aleš Pelikán, Právo

Z vraždy jsou obžalovaní 20letý Tomáš Pavlis a 19letý Adam Kužel. Podle obžaloby měli 19letého muže letos v lednu ubít baseballovou pálkou a ještě sekat mačetou. Na schůzku ho vylákali pod záminkou koupě poloos na auto. Na schůzku přijela oběť ještě s dalším mužem. Když mladík vyložil poloosy, Kužel ho měl praštit baseballovou pálkou do hlavy. [celá zpráva]

Svědek popsal, jak přiběhl k autu a snažil se do něj nastoupit. „Tekla mu z hlavy krev. Chytil se dveří, oni ho páčili, aby pustil dveře, a Pavlis ho bil pěstmi do obličeje,“ popsal svědek. Ten vystoupil z auta a ptal se, co se děje. „Pavlis mi řekl, že se mám starat o svý, a jestli něco ceknu, tak mě najdou a zlikvidujou,“ řekl svědek. Ten pak odjel domů. Vše chtěl oznámit na policii, kvůli výhrůžkám si to ale rozmyslel.

Zatímco obžalovaný Kužel výpověď svědka potvrdit, Pavlis vše popírá. „Není pravda, že jsem oběť bil, ani není pravda, že jsem mu vyhrožoval zabitím,“ reagoval Pavlis na výpověď svědka.

Po prvním napadení měli obžalovaní oběť svázat a vézt za jiným mužem, rumunským občanem, který v Česku žije. Důvodem bylo to, že mu měla oběť dlužit peníze a díly, které jí dal na opravu auta.

Rozsudek nejdřív v prosinci



„Odvedli mě k dodávce a ukázali mi ho zmláceného. Myslel jsem, že je mrtvý, pak se ale začal hýbat. Měl zalepenou pusu a páskou svázané ruce a nohy. To jsem po nikom nechtěl, chtěl jsem jen zpátky díly nebo peníze. Řekl jsem jim, ať ho odvezou do nemocnice nebo domů,“ vypověděl Rumun.

Obžalovaní místo toho ale poté napadeného a spoutaného mladíka odvezli v dodávce za Bítozeves u Žatce, kde ho u lesa znovu napadli. Prý se střídali v mlácení baseballovou pálkou. Podle Kužela pak prý vzal Pavlis mačetu a ptal se oběti, zda něco řekne. Když kývala, že ano, měl ho seknout. Pavlis ale svou účast na vraždě popírá.

Oběť utrpěla celou řadu závažných poranění a na místě jim podlehla. Tělo měli oba odtáhnout dále do lesa, kde ho zahrabali listím. Jednání bude pokračovat v prosinci dalšími výslechy svědků a znalců, pak by mohl padnout rozsudek.