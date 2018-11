Jan Menšík, Právo

V listu si stěžuje na špatné životní podmínky svého manžela v jihoafrickém vězení, kde si odpykává 35letý trest za obchod s drogami a únos a mučení bratra drogového dealera, který utekl se zásilkou.

Zároveň poukazuje na to, že ona i její starší syn Denis (26) s jihoafrickou manželkou Marlen (26) mají do JAR zakázaný vstup. „Kdokoliv z rodiny neviděl pana Krejčíře již čtyři roky, a dokud bude vězněn v Jihoafrické republice, nikdo ho ani neuvidí,“ píše.

Rodina prý trpí

Týká se to prý i matky Krejčíře Naděždy (71) i jejich druhého společného syna Damiena (9), který se narodil až poté, co Krejčíř v roce 2005 vyklouzl při domovní prohlídce ve svém domě v Černošicích u Prahy vyšetřovatelům pod rukama. Poté i s rodinou utekl na Seychely a po pár letech strávených tam se přesunul do Jihoafrické republiky.

Nejhůře situace dopadá asi na matku Naděždu. S ohledem na svůj věk a zdravotní stav má neustálé obavy, zda svého jediného syna ještě někdy uvidí

„Jsme samozřejmě smířeni s tím, že i v České republice bude vykonávat svůj trest. Budeme mít ale jistotu pravidelného kontaktu a nebudeme se obávat o jeho zdraví a život,“ tvrdí Krejčířová v dopisech, které má Právo k dispozici.

Sám Krejčíř si v srpnovém rozhovoru z vězení pro místní rozhlasovou stanici, kam mu někdo propašoval mobil, postěžoval na velikost cely, která nesplňuje standardy OSN, omezenou lékařskou péči, nemožnost připravit se na soudní líčení či upírání kontaktu s rodinou, ale i s obhájci.

Od loňska je umístěný ve věznici s maximální ostrahou kvůli předchozímu pokusu o útěk. Celkem prý plánoval útěk z různých jihoafrických věznic už třikrát.

Krejčířová ve svém dopise uvádí, že jeho cela má čtyři metry čtvereční, přičemž prostor pro stání činí 1,5 metru čtverečních. Už rok je prý v samovazbě, což odporuje jihoafrickým zákonům. Podle nich prý tento režim je přípustný maximálně na 30 dnů.

Vila v Černošicích u Prahy, ve které žil před útěkem Radovan Krejčíř.

FOTO: Právo

V cele se prý neustále svítí a v zimě je v ní jen kolem čtyř stupňů Celsia. Vadí jí i to, že její manžel nemá soukromí ani na záchodě, protože celá místnost je pod neustálým dozorem.

„Jsme pod neustálým stresem. Kvůli neustálým změnám pravidel telefonického kontaktu nemáme někdy zprávu o jeho stavu více než 14 dní. Kromě nejmladšího syna Damiena se celá rodina léčíme u psychiatra,“ tvrdí Krejčířová v dopise.

„Nejhůře situace dopadá asi na matku Naděždu. S ohledem na svůj věk a zdravotní stav má neustálé obavy, zda svého jediného syna ještě někdy uvidí,“ doplnila. Krejčířově matce žijící v Českém Těšíně totiž při vycestování do JAR hrozí zatčení.

„Vrácením pana Krejčíře do České republiky by se situace rodiny zlepšila, jak z hlediska psychického, tak lidského,“ míní Krejčířová.

Rozhodnutí je na ministrovi z JAR



Ministerstvo spravedlnosti ústy mluvčího Vladimíra Řepky Právu sdělilo, že průběh vydávacího řízení o případném vydání nebude komentovat. Řepka později doplnil, že žádost podal v roce 2007 ještě exministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (tehdy ODS). „V současné době je tedy rozhodnutí na straně JAR,“ uvedl Řepka. To znamená, že ji Česko dodnes nestáhlo.

Jihoafrická strana se ale do vydávání nijak nežene. V roce 2016 tamní soudy odsoudily Krejčíře k 35 letům vězení, ale současně běží i další spory, které se Krejčíře dotýkají a mohly by mu trest ještě navýšit. Například kvůli vraždě libanonského drogového bosse.

Radovan Krejčíř u soudu

Přesto je ale vydání podle soudů možné, musí to však posvětit jihoafrický ministr spravedlnosti Michael Masutha.

O vydání usiluje už i sám Krejčíř, který tuto možnost dříve důrazně odmítal. V Česku byl sice letos odsouzen k 15 rokům vězení za pokus o vytunelování státní společnosti Čepro a přípravu vraždy celníka, ale rozsudek padl v jeho nepřítomnosti.

Jako uprchlý odsouzený by tak mohl žádat po svém návratu obnovení procesu, a trest si tak případně zkrátit. Aby k vydání ale došlo, musela by zřejmě Česká republika odsouhlasit, že si Krejčíř skutečně odpyká jihoafrický trest.

„Bylo by nelogické, aby Jihoafrická republika vydala někoho, koho odsoudila na třicet let, za podmínky, že by tady ten trest nebyl vykonán,“ řekl ČT v srpnu ministr Kněžínek.

Snaha Krejčířové přimět české úřady, aby převezli jejího manžela do českých věznic, tak může ztroskotat na dohodě o vydání či rozhodnutí jihoafrického ministra.

Ten může totiž Krejčíře nechat v tamní věznici, dokud nedoběhnou všechna soudní řízení a nebude mu určena výše trestu za činy, kterých se v zemi dopustil.