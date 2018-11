Fotbalista Řepka nemusí do vězení, trest za erotické inzeráty si musí odpracovat

Pobytu za mřížemi taktak unikl bývalý fotbalový reprezentant Tomáš Řepka, souzený za to, že na erotických internetových portálech zveřejnil inzeráty s kontakty na jeho bývalou partnerku Vlaďku Erbovou. Řepka za to měl jít původně na půl roku do vězení, odvolací Krajský soud v Brně ale ve čtvrtek trest zmírnil na obecně prospěšné práce.