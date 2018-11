pko, Právo

Podle verdiktu dal Žondra tip na přepadení advokáta třem lupičům. Ti muže zaskočili v jeho domě, svázali jej, polévali ho slivovicí a škrtali mu zapalovačem u hlavy, aby z něj dostali peníze. Žondru usvědčil právě jeden z lupičů, který mu v dopise z vězení zle vyčinil za to, že on musí sedět za mřížemi, zatímco Žondra je na svobodě.

„Ten člověk je osobou mnohokrát trestanou a ví, jak to chodí. Můj klient naproti tomu pracuje na tom, aby se polepšil, a jeho skutky hovoří za něj,“ tvrdila Žondrova obhájkyně.

Radim Žondra

FOTO: Luboš Pavlíček, ČTK

„Tihle lidé ve vězení udělají všechno pro to, aby si nějak pomohli, jde jim jen o sebe. Neměl jsem žádný důvod dopouštět se trestné činnosti. Před soudem stojím jen kvůli policii, aby mě mohli vykreslovat v horším světle v souvislosti s tím druhým případem. Co se mi děje, to hraničí s pošlapáváním lidských práv,“ tvrdil Žondra.

Měl přepadnout tenistku



Žondra se před brněnským soudem zpovídá i z útoku na tenistku Petru Kvitovou. K útoku došlo 20. prosince 2016.

„Obžalovaný pod falešnou záminkou, že jde na revizi kotle, zazvonil na zvonek, poškozená ho pustila do domu a bytu, ukázala mu místo, kde má kotel na vodu. Ve chvíli, kdy k němu stála zády, jí dal nůž na krk. Poškozená nůž chytla za ostří a obžalovaný nožem prudce trhnul, čímž jí způsobil řezné rány na ruce,“ popsal útok státní zástupce Ivan Hrazdira.

Žondra jakoukoli spojitost s útokem rozhodně odmítl. [celá zpráva]