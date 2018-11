Auto na Plzeňsku odhodilo cyklistu do protisměru před autobus. Muž zemřel

Devětačtyřicetiletý cyklista zemřel v pondělí po nehodě na Plzeňsku. Muž zřejmě nejprve spadl z kola, a když se zvedal, narazilo do něj auto, které ho odhodilo do protisměru. Tam do něj narazil autobus. Muže převezli záchranáři s těžkým zraněním do Fakultní nemocnice v Plzni, kde později zemřel.