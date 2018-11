Pražský vrchní soud před týdnem rozhodl, že je možné vazbu nahradit, pokud obviněný složí peněžitou záruku.

To se stalo ve čtvrtek. Horáčkovi právníci od té doby čekali, že jejich klient bude každou chvíli z vězení propuštěn. To se však nestalo, a jak nyní Právo zjistilo, Horáček nejspíš ještě nějakou dobu ve vazbě zůstane.

„Státní zástupce dnes rozhodl o tom, že rozhodnutí o nahrazení vazby peněžitou zárukou se ruší,“ řekl v pondělí Právu jeden z Horáčkových právníků Jiří Teryngel.

„V uvedené trestní věci je nadále trestní stíhání jedné osoby vedeno vazebně,” uvedl k případu státní zástupce Zdeněk Matula.

Podle Teryngela jsou důvodem obavy žalobců, že by Horáček na svobodě mohl působit na dosud nevyslechnuté svědky, a takovou vazbu nejde peněžitou zárukou nahradit.