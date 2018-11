Petr Kozelka, Právo

Bratři, kterým bylo v době události pět a šest let, to v životě neměli jednoduché. Rodiče se brzy po narození mladšího z nich rozešli a začaly tahanice. Ty dostaly jiný rozměr poté, co si lékařka všimla podle ní podivného jednání matky a pojala podezření, že trpí vzácným Münchhausenovým syndromem by proxy.

Soud děti svěřil do péče otce. Vrátili se po devíti měsících k matce, když státní zástupkyně usoudila, že se nic nestalo

Při něm pečující osoba předstírá, zesiluje nebo uměle u dítěte navozuje zdravotní obtíže. Pak se dožaduje lékařské péče, která je pro dítě zbytečná a nepříjemná.

Podle lékařky hrozila dětem i smrt

K jejímu podezření se přidala i psycholožka, jež chlapce vyšetřovala. Lékařka varovala, že v péči matky hrozí dítěti i smrt, a upozornila na nejasnosti kolem zdravotního stavu chlapců, nevyzpytatelného a měnivého chování jejich matky.

Okresní soud v Kroměříži na základě toho pak vydal předběžné opatření, kterým hochy okamžitě odebral matce a dal je otci. „Na základě důkazů, které měl soud k dispozici, uznal, že je ohrožen život a normální vývoj dětí,“ napsala soudkyně.

Soud následně upozornil, že vyšetřování bude trvat možná i rok s ohledem na znalecké zkoumání. Jenže žádný znalec se k případu nevyjádřil. Případ dostala na stůl státní zástupkyně Petra Dušková a ta se 30. prosince 2016 rozhodla věc odložit jen po výslechu pediatričky, babičky hochů nebo sousedek z místa, kde děti pobývaly.

Stejná státní zástupkyně se před několika týdny „proslavila“ tím, že při vazebním zasedání vzala spis advokátovi a listovala si v něm. Česká advokátní komora její jednání označila za bezprecedentní a nezákonný postup a žádá její potrestání.

I po konci vyšetřování trvalo ještě tři měsíce, než se děti vrátily zpět k matce. Otec je dokonce krátce před soudem a sociálkou ukrýval.

Soud podle žaloby postupoval pomalu

„Co bych byl za otce, kdybych měl děti vrátit tam, kde jim podle lékařky hrozila smrt? Když kluci přišli ke mně, byli vyděšení, báli se vyjít i na zahradu. Teď lezou po stromech a jsou šťastní. Je snad státní zástupkyně vědma, že tak vážné podezření jen tak smetla ze stolu?“ řekl tehdy Právu.

Matka se nyní žalobou na stát domáhá šesti milionů, po dvou milionech pro sebe a děti.

„Po dobu více než osmi měsíců matka neměla s dětmi plnohodnotný kontakt, přišla o možnost o děti osobně pečovat a podílet se na jejich životě plnohodnotně. Došlo k přetrhání styku s dětmi, což zcela jistě má a bude mít dopad na psychický vývoj dětí a tento stav měl silný dopad i na psychiku matky,“ stojí v žalobě.

Podle žaloby kroměřížský soud postupoval při navracení dětí matce pomalu, zdržoval, a jeho průtahy prý došlo k nenapravitelnému zásahu do práv dětí a matky. Ministerstvo spravedlnosti už uznalo, že v případě došlo k nesprávnému úřednímu postupu tím, že délka řízení o předběžném opatření nebyla přiměřená. Matce ale přiznal pouze 15 tisíc korun.

Otec chlapců nad nároky matky kroutil hlavou. „Když jsme se rozešli, děti jsem neviděl několik měsíců. Všem to bylo jedno. Když jsem je měl v péči já kvůli tomu podezření, s matkou se vídali, dokonce jsem matku i s její rodinou musel hostit u sebe doma,“ říká otec, který marně usiloval o to, aby měl děti ve své péči trvale.