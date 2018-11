bad, Novinky

Soud vyslechl svědky z řad spolucestujících. „Pánové se nějak hádali po cestě. Poškozený říkal, ať ho nechají bejt. Oni mu pořád něco říkali. Poškozený potom vytáhl zbraň z batohu a jednou vystřelil. Potom se na něj obžalovaní vrhli a začali ho mlátit,“ popisoval situaci jeden ze svědků. Původně si myslel, že jsou všichni tři opilí a je to „nějaká jejich zábava“.

Ostatní svědci vypovídali víceméně obdobně. Z počátku prý Lukjanovs něco poškozenému říkal, on jej žádal, ať ho nechá v klidu dojet na Smíchovské nádraží a nechá ho být. Lukjanovs podle svědků na muže šahal a tahal ho za bundu. Poškozený vytáhl z tašky plynovou pistoli a vyšel výstřel. Lukjanovs se pak do muže pustil a začal ho mlátit. Až potom podle svědků přišel z jiné části autobusu Maslaks a do konfliktu se zapojil.

„Nejdřív bil jeden, pak se přidal druhý, když už byl poškozený v bezvědomí. Vlastně nevím proč,“ uvedl další ze svědků a dodal: „Poškozený chtěl zbraní obžalovaného zastrašit. Jak zbraň vytáhl, tak prvního útočníka asi vyprovokoval. Druhý útočník útočil zbytečně, chtěl si asi jen bouchnout.“

Prý se jen bránili



Obžaloba se nese v podstatě ve stejném duchu. Lukjanovs podle spisu vyprovokoval hádku, muž vytáhl plynovou pistoli, vyšel výstřel a začala tahanice o zbraň. Lukjanovs podle žalobce zasadil během rvačky nejméně dvanáct silných úderů pěstí do hlavy, kterou měl muž částečně opřenou o okénko autobusu. Do toho měl Maslaks přiběhnout ze středu autobusu a na muže dvakrát šlápnout, třikrát ho praštit loktem do hlavy a nakonec si na něj zvysoka sednout.

Když autobus zastavil, oba obžalovaní odešli a napadeného muže nechali jeho osudu. Jenže muži způsobili mimo jiné i krvácení do mozku, kvůli kterému se neprobral z bezvědomí a o čtyři měsíce později v nemocnici zemřel.

Obžalovaní se při předchozím jednání hájili tím, že se v podstatě jen bránili. Muže prý Lukjanovs upozornil na nevhodné chování vůči ženám (muž údajně spolucestující řekl: „Drž hubu“), načež ho muž měl udeřit do hlavy a vytáhnout zbraň.

„Nikomu jsem nic neudělal, jenom jsem mu chtěl vzít zbraň, aby nikomu nic neudělal. Omlouvám se, ale bránil jsem svůj život a děti. Budu se za něj celý život modlit,“ uvedl Lukjanovs.

Soud pokračuje ve středu výslechem soudních znalců.