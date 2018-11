ok, Novinky

Brutální vraždu kriminalisté vyšetřují od prosince 2011, kdy byly nalezeny nohy oběti v pražských Modřanech. Následoval nález trupu a na přelomu roku nález lebky na Rohanském nábřeží. Detektivové zjistili, že ženě bylo v době smrti 40 až 45 let. Důležitým markantem bylo znaménko na levém rameni.

3D model podoby oběti.

FOTO: Policie ČR

Policie zveřejnila tehdy během několika měsíců žádosti o spolupráci při pátrání, protože nebylo jasné, jak se oběť jmenuje ani odkud pocházela. Žádnou podstatnou informaci však po sedmi letech nemají.

Černobílý portrét zavražděné ženy.

FOTO: Policie ČR

Požádali proto o pomoc odborníky Antropologického ústavu v Brně a specialisty z Centra pro aplikovaná izotopová studia z Univerzity of Georgia v USA. Stěžejní pro jejich výzkum byla sklovina zubů, ze kterých provedli analýzu izotopů uhlíku a dusíku.

Geologická metoda



„Do Ameriky jsme poslali vzorky a já jsem následně interpretovala výsledky. Je to původně geologická datovací metoda na datování hornin, ale každá ta hornina má specifický izotopový poměr a podle toho se dá zjistit původ. Porovnává se sklovina a dentin mezi sebou,” řekla Novinkám archeoložka Miriam Nývltová Fišáková z Archeologického ústavu v Brně.

Sklovina určuje místo narození a dentin dobu pobytu za posledních deset let. „Získává se z vody a potravy a následně se ukládá do kostí a skloviny. Z těchto poměrů se zjistilo, že žena žila v té oblasti a teprve před smrtí přišla do Prahy, kde byla nalezena mrtvá. Kdyby žila delší dobu v Praze, tak by se to lišilo v tom dentinu, ten poměr by byl jiný, protože povrch Prahy je bohatý na staré horniny,“ konstatovala Nývltová Fišáková.

„Podobu ženy jsme udělali z lebky s výtvarníkem Liborem Balátem, se kterým děláme vědecké rekonstrukce,“ dodala Nývltová Fišáková s tím, že pro policii pracovala poprvé a jinak se věnuje archeologii.

V Praze byla krátce



„Závěry stronciových analýz ukazují, že se žena narodila a téměř celý život žila ve stejné lokalitě, konkrétně v severozápadní části Ukrajiny a jihovýchodní lokalitě Polska, oblast Lvova a okolí, až po Řešov,“ informoval mluvčí policie Tomáš Hulan.

Žena pocházela z ukrajinsko-polské hranice.

FOTO: Mapy.cz

Rok trvající expertizy navíc ukázaly, že domov žena opustila méně než půl roku před smrtí a žila v Praze. Kriminalisté se navíc spojili s odborníkem na 3D modely, který podle mluvčího vytvořil podobu ženy s téměř stoprocentním identikitem. Portrét ihned zaslali ukrajinským kolegům, kteří provádí vlastní pátrání mezi pohřešovanými osobami.

Zrekonstruovaná podoba zavražděné ženy

FOTO: Policie ČR

„Věříme, že i po tak dlouhé době, která uplynula od prvního nálezu ostatků, si někdo může uvědomit, že žena tohoto vzezření byla například jeho sousedkou, ať na ubytovně, nebo v domě, či spolupracovnicí v zaměstnání. Případně si také může kdokoli vzpomenout, že žena tohoto vzhledu byla například stálou zákaznicí v obchodě, trafice nebo restauraci,“ uvedl Hulan a požádal opět veřejnost o pomoc.

Pokud někdo pozná ženu na identikitu nebo ví, kde se před smrtí pohybovala, nechť své informace předá na lince 158.