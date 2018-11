Petr Marek, Právo

Nehoda se stala 29. března na okraji Olomouce na silnici z Nových Sadů do Holice. Podle obžaloby jel řidič Josef Ondrýsek (38) směrem na Holici a v okamžiku, kdy se blížil ke křižovatce, kde před ním stála dvě auta a odbočovala vlevo, narazil do zadní části odbočujícího auta. Toto auto narazilo do vozu před sebou a vyjelo do protisměru.

V té chvíli jela v protisměru řidička, která se snažila zabránit střetu. Autu v protisměru se vyhnula, dostala ale smyk, vyjela mimo vozovku a po 60 metrech narazila postupně do dvou stromů. Následky nehody byly tragické. Dvě ze tří dětí, které s ženou ve voze cestovaly, zemřely na místě. Další tři lidé byli po ošetření převezeni do olomoucké fakultní nemocnice. Šlo o obžalovaného řidiče, řidičku a chlapce, který cestoval v jejím osobním autě společně s jejími dětmi. Dítě tehdy utrpělo zhmožděniny.

Obžalovaný je od nehody ve vazbě, už v minulosti s ním bylo vedeno správní řízení kvůli jízdě pod vlivem alkoholu.

Souvislost mezi nehodami

Muž se nyní snaží Krajský soud v Olomouci přesvědčit, že se nehoda odehrála jinak, podle něj šlo o dvě nehody nezávislé na sobě, které neměly příčinnou souvislost.

Svoji verzi podpořil posudkem znalce Petra Vlka. „Poškozená vypověděla, že nejela do křižovatky první, s tím, že před ní jelo minimálně jedno vozidlo. Za této situace auto, které jí vjelo do protisměru, mohla vidět až tehdy, když to před ní už bylo pryč. To znamená, že nemohla reagovat, strhnout řízení, jak tvrdila. Na vozovce ani žádná stopa po takovém manévru nezůstala. Kdyby tomu bylo opačně, do auta, které jí vjelo do cesty, zákonitě musela vrazit. Je tedy zjevné, že šlo o dvě nehody, které spolu neměly přímou souvislost,“ prohlásil u krajského soudu Vlk.

Zcela opačný názor měl znalec obžaloby Ladislav Mandák. „Myslím, že jsem vše jasně vysvětlil. Ty dvě nehody podle mého spolu úzce souvisí. Poškozená jednoznačně reagovala na tu předchozí a v důsledku toho došlo k fatálnímu následku. Závěry znalce Vlka jsou technicky zcela nereálné,“ prohlásil Mandák.

Soud případ odročil na 7. listopadu. V průběhu příštího jednání se bude muset mimo jiné vypořádat i s návrhem obhajoby na revizní znalecký posudek. Padnout by však mohl i rozsudek.