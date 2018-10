Během oprav jedné z budov ve Vatikánu byly nalezeny kosterní ostatky. V současné době je zkoumají experti v policejní laboratoři. Vyšetřovatelé se domnívají, že nález by mohl vnést světlo do 35 let starého případu zmizení dcery bývalého... Celý článek Při opravě budovy ve Vatikánu se našly kosti, možná ostatky záhadně zmizelých dívek»