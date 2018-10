pab, Právo

„Policisté nařídili soudní pitvu a v nejbližší době bude čin překvalifikován na dokonaný čin, zvlášť závažný zločin vraždy,“ uvedla policejní mluvčí Martina Korandová.

Obviněný muž podle policie přijel do ulice Kotelská, kde přistoupil k zaparkovanému vozidlu Opel Meriva, ve kterém seděla jeho přítelkyně, a jedním výstřelem z nelegálně držené pistole ji zasáhl do hlavy. Pak z místa odjel do Plzně, kde ho později zadržela policie.

„Při výslechu se k činu doznal, ale popřel, že jednal úmyslně. Podle jeho verze chtěl poškozenou jen zastrašit a nešťastnou náhodou došlo k výstřelu,“ uvedl soudce, který cizince poslal do vazby.

Otec zavražděné novinářům řekl, že jeho dcera žila s obviněným mužem dvacet let. „Týral ji fyzicky i psychicky. Vyhrožoval jí, že když to někomu řekne, tak ji zabije,“ uvedl muž.

Seděl kvůli drogám



Ten osudný den se prý s obviněným mužem setkali. „Přijel za mnou a řekl mi, že zastřelil Květu. Viděl jsem, že má u sebe pistoli. Jel jsem na to místo a Květu jsem tam skutečně našel postřelenou. Policajtům jsem řekl, že odjel směrem na Plzeň, v jakém autě, jeho espézetku a co má na sobě,“ pokračoval muž.

Podle něho to bylo plánovaný čin. „Hrozné je, že u toho byl jejich pětiletý syn. Viděl, jak mu zastřelil mámu. V té chvíli s ní seděl v autě,“ sdělil dále otec postřelené ženy. „Když stáhla okénko, zeptal se jí, kde byla. Ona na to odpověděla, co je mu do toho, a on vystřelil,“ dodal muž.

Albánec byl loni v srpnu podmíněně propuštěn z výkonu desetiletého trestu. Podle dřívějšího rozsudku Krajského soudu v Plzni, na základě kterého šel do vězení, zásoboval pervitinem a heroinem německou klientelu. Soud prokázal, že nejméně v sedmi případech zorganizoval transport většího množství drog.