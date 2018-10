Petr Kozelka, Právo

Před dvěma lety těsně před Vánoci se ozval v prostějovském bytě tenistky Petry Kvitové zvonek. Mužský hlas jí oznámil, že jde na revizi kotle. Když útočníka tenistka vpustila do bytu, napadl ji a pořezal na ruce. Vyšetřovatelé jsou si jisti, že mužem, který na dvojnásobnou wimbledonskou vítězku zaútočil, je třiatřicetiletý Radim Žondra. U brněnského Krajského soudu mu za vydírání hrozí až 12 let vězení.

K útoku došlo 20. prosince 2016. „Obžalovaný pod falešnou záminkou, že jde na revizi kotle, zazvonil na zvonek, poškozená ho pustila do domu a bytu, ukázala mu místo, kde má kotel na vodu. Ve chvíli, kdy k němu stála zády, jí dal nůž na krk. Poškozená nůž chytla za ostří a obžalovaný nožem prudce trhnul, čímž jí způsobil řezné rány na ruce,“ popsal útok státní zástupce Ivan Hrazdira. [celá zpráva]

Krajský soud v Brně zahájil hlavní líčení s Radimem Žondrou (vlevo), obviněným z napadení tenistky Petry Kvitové.

FOTO: Luboš Pavlíček, ČTK

Po útoku tenistka upadla na zem a snažila se dosáhnout na telefon, aby si zavolala pomoc. „Obžalovaný telefon několikrát odstrčil a když jej poškozená žádala, aby jí zavolal lékaře, tak odmítl s tím, že potřebuje čas. Poté hlídal, aby poškozená nemohla odejít, potom si vzal 10 tisíc korun, které mu nabídla, a nakonec odešel,“ dodal státní zástupce.

Přepadávali seniory



Žondra před soudem jednoznačně odmítl, že by měl s přepadením cokoli společného. „Toho skutku jsem se nedopustil, nikdy jsem slečnu Kvitovou naživo neviděl, znám ji jen z televize. Ani jsem nikdy nebyl na místě jejího bydliště, vůbec jsem nevěděl, kde bydlí. Nemůžu říci, co se tam přihodilo, protože jsem tam nebyl,“ vysvětloval Žondra.

Údajný útočník není žádné neviňátko. V roce 2011 dostal sedm let jako člen skupiny lupičů přepadávajících staré lidi. „Tenkrát jsme všichni dostali druhou šanci po odpykání trestu a já jsem ji chtěl využít. Pracoval jsem, neměl jsem sebemenší důvod dopouštět se trestné činnosti,“ vysvětloval své dřívější problémy Žondra.

Vazební stíhání trvá



Před několika týdny byl ale znovu odsouzen, nepravomocně dostal 2,5 roku za tip k přepadení advokáta na Blanensku. [celá zpráva]

Radim Žondra obžalovaný z napadení tenistky

FOTO: Luboš Pavlíček, ČTK

Soudní senát v čele s Dagmar Bordovskou po výslechu obžalovaného proces odročil. Obhajoba totiž navrhla osobně vyslechnout Kvitovou, navíc žádá osobní výslechy svědků a znalců.

Soud pak musel rozhodnout o tom, jestli Žondra bude i nadále ve vazbě. Sám obžalovaný požádal, aby byl propuštěn na svobodu „Přál bych si, aby se to celé vysvětlilo a spravedlivě posoudilo. Nemám žádný důvod se skrývat a vyhýbat se soudu, jen by mě to poškodilo,“ tvrdil.

Soud ale jeho žádost zamítl. „Jsou dány vazební podmínky. Dosud zjištěné skutečnosti přinášejí informace o tom, že je dáno podezření, že se uvedeného trestného činu mohl dopustit obžalovaný. Máme obavu, že by se v případě propuštění pokusil uprchnout, nebo by se zdržoval na neznámém místě,“ rozhodl soud.