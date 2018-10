ok, Novinky

„Ze znaleckého posudku vyplynulo, že obviněný trpí duševní poruchou a v době činu nebyl pro nepříčetnost trestně odpovědný. Z tohoto důvodu byl státní zástupkyni předložen návrh, aby trestní stíhání bylo zastaveno, a také byl dán podnět soudu, aby bylo obviněnému nařízeno ochranné léčení ústavní formou,“ řekl Novinám Daněk.

Státní zástupkyně návrhu vyhověla a trestní stíhání muže zastavila. Muž byl minulý týden propuštěn z vazby a převezen do psychiatrické léčebny. Soud o návrhu na ochranné léčení zatím nejednal.

Upozornění od záchranářů



Vražda se v obchodním centru stala 10. dubna večer v obchodě s oblečením. Muž přišel do obchodu, tam se převlékl do nových šatů a zavraždil dvaačtyřicetiletou ženu. Následně z obchodu odešel, ještě předtím si z pokladny odnesl nezjištěný obnos peněz.

Muž zanechal v obchodě věci.

FOTO: Policie ČR

O duševním zdraví obviněného se spekulovalo již krátce po zadržení. Policii totiž na útočníka upozornili záchranáři, kteří ho následující den po vraždě převáželi do psychiatrické léčebny. Po návratu na základnu si záchranáři všimli ve zpravodajství aktuálního pátrání a informovali policii. S podezřelým mužem ještě před záchranáři měli co do činění městští strážníci, kteří ale v tu dobu netušili, že je muž hledaný, protože podoba podezřelého byla zveřejněna až později.