ok, Novinky

„V případu již byl podán návrh na podání obžaloby pro trestný čin těžké ublížení na zdraví a usmrcení z nedbalosti, muži hrozí až osm let vězení. Jako příčina nehody byl stanoven nesprávný způsob jízdy, ale více bychom to neradi komentovali, protože je to stále živá kauza,“ řekl Novinkám Chalupa.

Podle něj nebyl řidič pod vlivem alkoholu ani drog.

Havarovaná cisterna na dálnici D1

FOTO: Novinky

Nehoda se stala 11. května na 23. kilometru ve směru na Prahu. Řidič cisterny tam přejel svodidla, v protisměru smetl osobní auto a pak vůz převrátil na bok. Olej po nehodě vytekl na silnici.

Cisterna vjela na dálnici D1 do protisměru a čelně se střetla s osobním autem.

FOTO: Novinky

Šofér škody na místě zemřel. Spolujezdkyně utrpěla těžké zranění a byla vrtulníkem převezena do nemocnice. Lehce zraněn byl také řidič cisterny. Dálnice byla více než čtyři hodiny obousměrně uzavřena. [celá zpráva]