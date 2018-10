ok, Novinky

Mluvčí policie Tomáš Hulan popsal jeden z nedávných případů z autobusové zastávky na pražské Zbraslavi. „Žen stojících na zastávce se zeptal na cestu. Při tom se tvářil, že vysvětlování žen, kudy má jet, nechápe. Na to konto je žádal, aby nasedly k němu do vozu a cestu mu rovnou ukázaly. To naštěstí ani jedna z poškozených neudělala,“ uvedl Hulan.

Podle něj ženy od nastoupení do modré dodávky odradilo to, že mladík sundal kalhoty a začal masturbovat. Během toho ženám naznačoval, že potřebuje pomoc také s něčím jiným. „Ve všech zadokumentovaných případech byl se svou sexuální pobídkou neúspěšný, a tak vždy odjel pryč,“ konstatoval mluvčí.

Případů se měl mladík podezřelý z trestného činu výtržnictví dopouštět jak na Zbraslavi, tak ve středočeské Příbrami. Kriminalisté předpokládají, že poškozených je víc a vyzývají je, aby se ozvaly na lince 158.

„Jen na vysvětlenou, podezřelého mladíka ani jeho vozidlo nemůžeme více specifikovat, neboť by nebylo možné následně provést některé kriminalistické úkony, spočívající především v rekognicích,“ upozornil Hulan.