Hasiči se o havárii na křižovatce ulic Olomoucká a Krnovská dozvěděli na tísňové lince krátce před 16:00. „Únik nebylo možné ihned zastavit. Ve spolupráci s policisty a strážníky městské policie tak byla zahájena evakuace z okolních bytových domů i komerčních prostor,” sdělil mluvčí hasičů Jakub Kozák.

Celkem muselo dočasně odejít ze zasažené oblasti sedmdesát lidí, měli připravené místo v evakuačním centru magistrátu.

Hasiči kontrolují oblast s měřícími přístroji

FOTO: HZS Moravskoslezského kraje

Část Krnovské ulice musela být uzavřená. „Hasiči otevřeli a zprůchodnili víka všech kanálových vpustí, aby co nejvíce snížili koncentraci unikajícího plynu a zamezili tak vzniku výbušné směsi. Po příjezdu pracovníků plynárenské společnosti hasiči připravili dva vodní proudy a asistovali při výkopových pracích,” upřesnil mluvčí.

Havárie se stala při hloubení výkopu

FOTO: HZS Moravskoslezského kraje

Hasiči průběžně rovněž kontrolují oblast měřícími přístroji, prohlédli také sklepy v okolí. „Krnovská ulice zůstane uzavřena až do utěsnění poškozeného potrubí a proměření koncentrace plynu v okolních domech. Velitel zásahu předpokládá ukončení činnosti do 22:00,” dodal Kozák s tím, že se lidé budou moci vrátit do svých domovů.