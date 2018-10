kub, Novinky

„Když obžalovaný jel přes tramvajový pás, neměl tam sice co dělat, řečeno laicky, soud ale musí řešit také další příčinné souvislosti. Ze znaleckého zkoumání z oboru dopravy a záznamu kamery vyplývá, že poškozená vkročila těsně před vozidlo, aniž by se rozhlédla. Na tramvajový pás vstoupila v době, když řidič už nemohl bezpečně zareagovat, aby se jí vyhnul, což dokládají kamerové záznamy. Obžalovaný auto strhl na stranu a zachránil jí tak vlastně život, protože zranění mohla být fatální,“ řekla soudkyně Helena Králová.

K nehodě došlo loni v říjnu, kdy po půlnoci Suranovský policejním autem u pražského Masarykova nádraží srazil na tramvajovém pásu jedenadvacetiletou dívku. Podle obžaloby nepřizpůsobil rychlost jízdy a nepoužil výstražná zvuková a světelná zařízení.

Dívka narazila hlavou do předního skla policejní octavie, utrpěla polytraumata, pohmoždění a otok mozku, zlomeninu dolní čelisti, pohmoždění obou plic a další zranění. Vzhledem k pohmoždění mozku bude její léčba trvat patrně více než rok s možnými trvalými psychickými a fyzickými následky.

Nehody litoval



„Vím, že pan Suranovský to neudělal schválně. Každopádně se mi zničil kus života. Peníze nemáme, bydlíme s mámou v jedné místnosti, všude mi musí dělat doprovod. Nemůžu zatím pracovat, protože fyzicky na tom nejsem úplně nejlíp,“ uvedla u soudu s obtížemi dívka a dodala, že z osudného okamžiku si nepamatuje vůbec nic.

Suranovský vypověděl, že s kolegou dostali hlášku o jakési rvačce na Žižkově a vyrazili tam z náměstí Republiky. Protože jim v cestě překáželo stojící auto, vjel Suranovský na tramvajový pás. Dívka mu prý vstoupila do cesty nečekaně. „Je mi velice líto, co se stalo. Nechtěl jsem poškozené ublížit a mrzí mě, že nastalo, co nastalo,“ prohlásil policista.