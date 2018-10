Michael Polák, Právo

Poté, co muži bratry v noci v blízkosti areálu své firmy chytili, spoutali je, bušili do nich pěstmi, kopali je a spoutané do kozelců a s roubíky v ústech je nakonec odvezli 70 kilometrů daleko do lesa na Českolipsku. Tam je polili benzínem a poté, co mladíci omdleli, odjeli.

Za pokus o vraždu, omezování osobní svobody i loupež hrozilo čtyřem obžalovaným až dvacetileté vězení. Krajský soud ale už vloni na jaře tři ze čtyř obžalovaných osvobodil a čtvrtému dal podmíněný trest.

Verdikt ovšem zrušil Vrchní soud v Praze, vytkl hodnocení důkazů a doporučil doplnit dokazování. Liberecký soud teď musí znovu provést všechny důkazy, protože obžalovaní trvali na projednání případu v celém rozsahu.

Znalec jednoznačně konstatoval, že toto jednání mohlo bezprostředně vést k úmrtí poškozených. státní zástupce

Státní zástupce Petr Hořín ve znovu čtené obžalobě kvalifikoval čin jako pokus o vraždu.

„Znalec jednoznačně konstatoval, že toto jednání mohlo bezprostředně vést k úmrtí poškozených. Byli totiž svázáni, měli hlavu omotanou lepicí páskou, měli roubíky v ústech a při polití benzínem došlo vdechnutím par k bezvědomí, ale mohlo dojít i k úmrtí nebo k proniknutí žaludečního obsahu do dýchacích cest a tím k udušení,“ popsal Hořín.

Obžalovaní vinu odmítají, před soudem i předtím na policii ovšem odmítli vypovídat. „Nesouhlasím s obžalobou, využiju ale svého práva nevypovídat,“ zopakovali nyní všichni znovu.

Kromě pokusu o vraždu a omezování osobní svobody čelí tři ze čtyř obviněných i obžalobě z loupeže, svým obětem podle spisu vzali mobily, brýle, boty a ponožky. Soud bude pokračovat v prosinci výslechy svědků a znalců.