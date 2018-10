Petr Kozelka, Právo

Z ní se dostal až ve chvíli, kdy se žena přiznala, že si všechno vymyslela. Za křivé obvinění nakonec soud ženu potrestal podmínkou, ačkoli jí hrozilo až deset let.

Žena se poprvé objevila na policejní služebně před dvěma lety a vyšetřovatelům popsala hrůzy domácího násilí, kterých se na ní měl dopouštět její šestačtyřicetiletý druh.

Líčení všech scén pak při dalším výslechu zopakovala, takže soud vzal muže do vazby. Když vyšetřovatelé začali sbírat další důkazy k obžalobě, začala žena otáčet. Najednou tvrdila, že si všechno vymyslela, protože na muže žárlila.

Případ ale nakonec dospěl až k trestnímu senátu brněnského krajského soudu. Tam žena při obsáhlém výslechu několikrát zopakovala, že její druh nic neudělal, že jej stále miluje, prý ho chtěla jen vytrestat a myslela si, že si jen pár dní posedí v policejní cele. Muži přitom hrozilo až deset let vězení.

Ženě hrozilo deset let vězení



Když soud muže propustil na svobodu, byla to naopak jeho družka, kterou žalobci posadili na lavici obžalovaných. Hrozilo jí až 10 let vězení za křivé obvinění a křivé svědectví. Žena opět otočila a začala tvrdit, že její původní výpověď o týrání byla pravdivá a změnila ji až prý po nátlaku rodiny.

Má čtyři děti a musí se o ně starat obhájce ženy

Prvoinstanční soud ženu potrestal dvouletou podmínkou se stejnou zkušební dobou. Proti verdiktu se odvolala a případ se tak dostal na stůl soudcům brněnského krajského soudu, kam ovšem obžalovaná nedorazila.

Byla poučena

„Má čtyři děti a musí se o ně starat,“ řekl její obhájce. „Obžalobě se nepodařilo prokázat, že by spáchala trestný čin, proto by měla být osvobozena,“ dodal advokát.

Senát v čele s Danem Krátkým ale neměl pro ženu pochopení. „Skutkové a právní závěry jsou správné a mají oporu v důkazech. Obžalovaná, tehdy jako svědkyně, byla u soudu se svým druhem podrobně vyslechnuta, opakovaně byla dotazována k jednání, jehož se měl dopouštět, a tvrdila, že všechno, co se dělo, bylo z její strany dobrovolné,“ konstatoval soudce Krátký.

„Několikrát se jí soud ptal, jestli na ni nebyl činěn nátlak. Opakovaně si vyslechla poučení o následcích křivého obvinění, soud ji upozornil i na sazbu, jakou je ohrožena, a ona uvedla, že to bere na vědomí. Uložený trest nelze považovat za nepřiměřeně přísný,“ dodal soudce.

Muž by nyní mohl mít nárok na odškodnění za dobu strávenou ve vazbě. Podle státního zastupitelství by se satisfakce neměl domáhat po státu, ale po ženě, která jej do problémů přivedla.