ok, Novinky, ČTK

„Látkou, která se vylila na silnici, byl methionin. Což je podle našich chemiků jedna ze základních aminokyselin, která se používá do přísad na výživu zvířat,“ řekla Novinkám mluvčí hasičů Kateřina Suchanská.

Látka vylitá na Strakonické ulici.

FOTO: HZS Praha

Silně zapáchající kyselá látka znečistila vozovku v délce zhruba tří kilometrů. Motoristům, kteří kapalinou projeli, hasiči doporučují oplachovat auto velkým množstvím vody se zásaditou látkou, například mýdlovým roztokem.

Hasiči likvidovali zapáchající koncentrát pro dobytek na Strakonické ulici.

FOTO: HZS Praha

„Látka byla zasypaná sorbentem a nyní se ručně uklízí. Nejde použít žádné stroje, protože by byly zničeny. Takže vše děláme ručně a vozíme to do spalovny. Až po úklidu uvidíme, co bude dál. Nejhorší varianta je ta, že se silnice bude frézovat, ale rozhodnuto zatím není,” sdělila mluvčí TSK Barbora Lišková.

Podle ní může být silnice uzavřena několik hodin, ale i do neděle. Rozlitá chemikálie se nedostala do kanalizace ani do vody.

Látka vylitá na Strakonické ulici.

FOTO: HZS Praha

Látka vytekla z projíždějícího auta po šesté hodině ráno a Strakonická ve směru na Zbraslav byla ihned uzavřena. „Linky ve směru z Prahy na Zbraslav jsou odkloněny přes Barrandov, do Prahy se jezdí normálně. Pro osobní auta je Strakonická uzavřena již od Barrandovského mostu, autobusy 172 a 244 směr Malá Chuchle projedou,“ uvedla pražská integrovaná doprava.