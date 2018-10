ok, jap, Novinky

„Nehodu jsem chtěl vyfotografovat, došlo k nedorozumění. Byla to moje chyba. Jsem rád, že takhle se postupuje proti všem lidem. Policistům bych dal jedničku s hvězdičkou,“ řekl Novinkám nový zastupitel Nič.

Na místo ho vyslala jeho partnerka, která pracuje pro místní list a chtěla fotografii nehody. „Vyběhnul jsem ven v montérkách, protože bydlím v ulici. Nafotil jsem to a poslal, až když tam ti zranění kluci nebyli. Vyšetřovatel nevěděl, co jsem zač, takže mě vyzval a chtěl i smazat fotky, ale s tím jsem nesouhlasil,” popsal Nič.

Pak podle něj přijela jiná hlídka, která nevěděla, o co šlo. „Chtěli abych odešel, já jsem otálel. Kluci se se mnou nemazlili a dali mi želízka. On si někdo asi myslel, že jsem ten pachatel, kvůli kterému ta akce byla,” konstatoval Nič.

Přestupek bude řešit úřad



Policisty však chválí a tvrdí, že nemají lehkou práci. „Pro mě z toho plyne jedno, že vím, jak vypadá zásah policie. Není to jednoduchý, nervy policistů pracují. Zvládli to se mnou dobře. Zavinil jsem si to, chtěl jsem vidět, jaké je to do konce, jak to probíhá na služebně. Slánským policistům palec nahoru, je potřeba být ostřejší,” vylíčil Nič.

Podle policie zastupitel nerespektoval místo nehody a odmítal uposlechnout. „Muž byl na místě zajištěn, protože neuposlechl výzvy policistů na místě nehody. A byl eskortován na obvodní oddělení, kde podal vysvětlení. Šetří se to jako přestupek a policisté jej předají k vyřešení na městský úřad ve Slaném,“ sdělila Novinkám mluvčí policie Michaela Nováková.

Policejní auto havarovalo ve Slaném do sloupu při honičce řidiče, který měl doma ohrožovat svou rodinu. Když uviděl hlídku, začal utíkat a ujíždět. Osmatřicetiletého recidivistu následně zadržela jiná hlídka. Při nehodě utrpěli dva policisté středně těžké zranění. [celá zpráva]

