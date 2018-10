Radim Vaculík, Právo

Respektive většina z nich se tomu všemi možnými právními prostředky brání. Tehdejší lounský žalobce a nyní šéf Generální inspekce bezpečnostních sborů Radim Dragoun předal celý spis na chomutovský soud. Ten se ale logicky z případu vyloučil, protože Novák u něj řadu let působil a trestného činu se měl dopustit v rámci výkonu funkce chomutovského okresního soudce.

Podle mínění žalobce si Novák vzal od Douchy úplatek ve výši nejméně osmdesát tisíc korun za to, že v lednu 2016 podmíněně propustil z výkonu trestu jeho klienta, miliardáře Tomáše Malinu. Oba muži jakékoli předání peněz, a tedy i vinu odmítají.

Všichni se znají

Chomutovský soud tedy z důvodu své podjatosti celou kauzu předal nadřízeným ústeckým krajským soudcům, ať rozhodnou, kdo bude věc řešit. Ti ji dále počátkem května postoupili pro změnu pražskému vrchnímu soudu s návrhem, ať vyloučí kompletně všechny soudy z ústeckého kraje.

Důvodem bylo to, že Novák za sedm let působení u chomutovského soudu prý může znát kolegy z jiných okresů v severních Čechách, navíc by jeho případ v odvolacím řízení řešil ústecký krajský soud, s nímž byl Novák rovněž v častém kontaktu.

Pražští vrchní soudci tomuto požadavku vyhověli a kauzu přikázali projednat Okresnímu soudu v Karlových Varech. Odmítli předat případ některému z pražských soudů s odkazem na to že u Douchy nejsou vyloučeny vazby na pražskou justici.

Jenže karlovarský soud se tomu také vzepřel. S odkazem na to, že současná šéfka tamního soudu v minulosti působila s Novákem v Chomutově a další soudkyně tam rovněž kdysi pracovala, se soudce z Varů Adrian Matúš obrátil v červenci přímo na Nejvyšší soud. Ale neuspěl.

Předání peněz neviděli

Nejvyšší soud v srpnu definitivně rozhodl, že věc mají projednat v Karlových Varech. Soud začne 14. ledna příštího roku. Obžaloba stojí podle Dragouna především na odposleších, výsledcích sledování a listinných materiálech.

Policistům se nepodařilo převzetí úplatku zaznamenat. Peníze našli až u Nováka doma. Podle něj šlo ale o poslední splátku pro známou. „Rozhodně jsem žádný úplatek nevzal. Proč bych si měl vzít 80 tisíc, proč ne sto anebo půl miliónu, milión anebo deset miliónů?“ narážel obžalovaný soudce na výši údajného úplatku. Od svého obvinění je Novák dočasně zproštěn výkonu funkce.

Podle svých slov byl v té době v dobré finanční situaci, disponoval prý prostředky přes šest miliónů korun za prodej penziónu, získal navíc dědictví a pobíral vysoký soudcovský plat.

Zatímco tedy Novák a Doucha usednou kvůli domnělé korupci za předčasné propuštění Maliny na lavici obžalovaných, tento odsouzený je již 33 měsíců na svobodě. A údajně plní podmínky dané Novákem v době, kdy ho z vězení pustil.

Malina dostal původně pětiletý trest za zpronevěru sto miliónů korun firmy Unipetrol. Kvůli jeho údajně špatnému zdraví mu ale nástup za mříže odložil tehdejší prezident Václav Klaus. Poté, kdy doba pro odložení uplynula, se Malina nadále trestu vyhýbal, nakonec jej do věznice musela dopravit v létě 2013 policejní eskorta.

Zaručili se nohejbalisté



Za mřížemi prý ale začal sekat latinu a navíc se za něj zaručil nohejbalový oddíl TJ Pankrác Praha, jehož je členem. A tak ho Novák 7. ledna 2016 pustil z věznice ve Všehrdech. Uložil mu zkušební dobu do ledna 2020.

„Dosud nevyšla najevo žádná indicie naznačující, že by odsouzený porušoval podmínky zkušební doby podmíněného propuštění,“ sdělila ve středu Právu místopředsedkyně chomutovského soudu Lenka Chalupová.

Tamní soudci by měli jednou ročně dostávat zprávu od TJ Pankrác, jak na tom Malina je. Podle té z roku 2016 s oddílem dále spolupracoval. Další informace o Malinovi od té doby okresní soud neobdržel.

„Zpráva za dobu od ledna 2017 je aktuálně zdejším soudem urgována, bližší informace tedy k dispozici nemáme,“ připustila Chalupová.