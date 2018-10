Petr Kozelka, Právo

„Je to pro vás poslední šance a je to teď jen na vás. Soud k vám přistoupil s ohledem na velice závažnou rodinnou situaci, ale je to jen na vás, jak se k tomu postavíte,“ promlouvala muži do duše předsedkyně odvolacího senátu brněnského Krajského soudu Hana Kleinová.

Muž původně za svou zběsilou jízdu dostal u Okresního soudu v Břeclavi dvouletou podmínku. Seděl za volantem i přesto, že mu byl několika rozsudky uložen zákaz řízení. Státní zástupkyně se ale proti verdiktu odvolala s tím, že by pirát silnic měl skončit ve vězení, a její přesvědčení nenahlodala ani složitá rodinná situace obžalovaného.

„Doznává se, lituje svého činu, dostal zákaz řízení. Narodilo se mu dítě, to mu změnilo život, a hlavně jeho družka má rakovinu, je po operaci a chodí na chemoterapii. Je zřejmé, že výchova dítěte je zcela na mém klientovi a za této situace je trest vězení nepředstavitelný,“ argumentoval mužův obhájce.

Soud: Okolnosti se změnily



„Opravdu toho lituji, už se žádné trestné činnosti nedopustím, změnil se mi život,“ apeloval na soudce muž, který má už třináct záznamů v trestním rejstříku, z toho sedm v souvislosti s řízením.

Brněnský soud nakonec muže potrestal dvouletou podmínkou s pětiletým dohledem a zákazem řízení na pět let.

„Jedině nelehká rodinná situace nás vedla k tomu, že nejdete do výkonu trestu. Odvolání státního zastupitelství bylo totiž zcela důvodné, ale okolnosti se od vyhlášení prvostupňového rozsudku změnily. Proto je tu podmínka na nejdelší možnou dobu a je to poslední šance,“ zdůraznila soudkyně.