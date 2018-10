Petr Marek, Právo

Dvacetiletý Jan Bortel, který vše vymyslel, dostal za obecné ohrožení devět let vězení, stejně starý Jakub Hurník osm let. Oběma přitom hrozilo až 15 let. Třetí pachatel, který čin spáchal ještě jako mladistvý, dostal tři a půl roku, hrozilo mu až pět let vězení. Verdikt je pravomocný.

Svým činem mladíci způsobili škodu přesahující 20 miliónů korun, historická škoda je však nevyčíslitelná. Jednání u vrchního soudu po celou dobu probíhalo s vyloučením veřejnosti, protože jeden z obžalovaných byl v době spáchání zločinu mladistvý, chyběl mu jeden den do plnoletosti.

Jan Bortel (vlevo) a Jakub Hurník (vpravo) u olomouckého krajského soudu.

FOTO: Petr Marek, Právo

„Krajský soud provedl řádně všechny důkazy a správně je i vyhodnotil. Jeho verdikt je zákonný a tresty, ač se zdají přísné, přiměřené a adekvátní všem skutečnostem. Následky byly fatální. Bez příčin byl zničen kostel, který přečkal třicetiletou válku i světové války. A to z nějakého rozmaru. To nelze tolerovat,“ konstatoval předseda senátu vrchního soudu Jiří Zouhar.

Kostel zapálili loni o letních prázdninách. Bortel vše vymyslel a naplánoval. Hurník fungoval jako řidič, dva dny po požáru se přihlásil sám na policii. Nejmladší z trojice na kostel hodil láhve s benzínem. Proč to vlastně udělali, nikdo přesně neřekl. Prý je to jen tak napadlo. Dřevěný kostel si vybrali proto, že lépe hoří. [celá zpráva]

Video

Po požáru kostela zbyl jen kříž.

Jeden ze svědků u krajského soudu však vypověděl, že Bortel chtěl už loni v dubnu podpálit kostel v Bílé v Beskydech. Podle znalců má nadprůměrný intelekt, ale sklon utíkat k vlastním fantaziím. Je dlouhodobě frustrovaný kvůli své těžké nemoci, trpí vrozeným onemocněním mozku a míchy, tzv. Friedreichovou ataxií.

Obžalovaní u olomouckého krajského soudu

FOTO: Petr Marek, Právo

Motivace činu podle nich není zcela jasná. Mohlo jít o pomstu bohu za nevyléčitelnou nemoc, kterou Bortel trpí, mohl se ale také inspirovat při poslechu takzvaného severského metalu, kde se o zapalování kostelů zpívá.