Tramvaj mířila na Sídliště Řepy. Podle prvotních informací došlo vlivem technické závady na jednom z podvozků tramvaje k vykolejení soupravy, a to na křižovatce ulic Plzeňská a Makovského. Vykolejený vůz pak narazil do lampy veřejného osvětlení a do semaforu. Po několika desítkách metrů se vykolejený vůz zastavil na silnici.

Do akce musela těžká technika



Tramvaj dostali zpátky na koleje pohotovostní pracovníci dopravního podniku. Využili k tomu těžkou techniku. Protože však byla tramvaj po nehodě nepojízdná, usadili ji technici na pomocný podvozek. To se podařilo necelé dvě hodiny po nehodě.

Po dobu nakolejování tramvaje byla omezena automobilová doprava v Makovského ulici ve směru do centra. Tramvajový provoz musel být obousměrně zastaven na přibližně dvě hodiny.

Okolnosti nehody, která se obešla bez zranění, vyšetřují policisté.