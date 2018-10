kub, Novinky

Policisté z Ústí nad Labem kontrolovali v noci na pátek na dálnici D8 ve směru do Německa osobní auto s rakouskou poznávací značkou, které řídil 57letý muž z Bulharska.

„Ve vozidle se nacházelo šest lidí bez dokladů, kteří shodně uvedli, že jsou Iráčané,“ uvedla v pátek mluvčí policie Kateřina Rendlová.

Byli to podle ní příbuzní: dvaadvacetiletý muž, o dva roky starší žena s osmiletou dcerou a dalšími třemi sestrami ve věku 18, 19 a 20 let. „Policie zahájila řízení o správním vyhoštění, na jehož konci bude navrácení cizinců do domovského státu. Než se tak stane, bude rodina umístěna do zařízení pro zajištění cizinců v Bělé Jezové,“ upřesnila mluvčí s tím, že řidič je obviněný z převaděčství.

Zadržení o sobě uvedli, že jsou z Iráku

FOTO: Policie ČR

Čtyři Vietnamce odhalili policisté ve čtvrtek odpoledne na dálnici D1 nedaleko Velkého Meziříčí ve směru na Prahu. Sedmatřicetiletý řidič z Ukrajiny vezl dva lidi v autě a dva v zavazadlovém prostoru.

„Skupinu cizinců nespojují žádné rodinné vazby a jedná se o dva dospělé muže, jednoho mladistvého a jednoho nezletilého chlapce. Oba chlapci byli předáni pracovníkům OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí) s tím, že okresní soud v Jihlavě již rozhodl o jejich umístění do dětského domova,“ uvedla Rendlová. Zbylé dva muže se úřady budou snažit vrátit do státu, ze kterého k nám přicestovali, v tomto případě na Slovensko.

Letos 164 migrantů



„S řidičem již probíhá zkrácené trestní řízení v souvislosti se spácháním trestného činu převaděčství, na jehož výsledek si počká v policejní cele,“ dodala mluvčí.

Policie při kontrolách na území Česka zajistila letos podle statistiky 164 tranzitních nelegálních migrantů a zahájila trestní stíhání jedenácti lidí podezřelých z převaděčství.