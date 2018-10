Ludmila Žlábková, Právo

K tragické události došlo 19. ledna kolem druhé hodiny. Podle obžaloby muž v opilosti matku napadl a začal ji škrtit polypropylenovým provazem. Později běžel pro pomoc k sousedce. Té tvrdil, že se vrátil domů a matka již ležela a nereagovala.

„Viděla jsem tam paní ležet na posteli, obličejem nahoru, měla zavřené oči, na jednom oku podlitinu. Ruce měla roztažené, nohy taky. Myslela jsem, že potřebuje pomoc, tak jsem běžela pro mobil a zavolala záchranku. Ta přijela, ale pomoc už byla k ničemu,“ popsala soudu sousedka.

Ze znaleckého posudku z oboru soudního lékařství vyplynulo, že se poškozená udusila při škrcení. „Na krku poškozené byla zjištěna strangulační rýha. Škrtidlo bylo zataženo velkou silou, došlo ke zlomenině horních rohů štítné chrupavky, krevním výronům na krku a kořenu jazyka. Toto násilí ženě uzavřelo dýchací cesty,“ popsal lékař provádějící pitvu.

Výpověď vyvrátili svědci



„Kromě toho jsme zaznamenali tupé násilí na hrudi. Opět bylo působeno velkou silou, navíc velkou plochou. Zlomeno bylo druhé až šesté žebro, což nezpůsobí například rána pěstí, ale třeba šlápnutí či zakleknutí,“ sdělil soudní lékař.

V těle oběti bylo zjištěno 2,87 promile alkoholu v krvi, což představuje těžký stupeň opilosti. Obžalovaný měl v době činu něco málo pod dvě promile.

František Ž. u soudu

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

Soud se ve svém rozhodnutí ztotožnil se závěry státní zástupkyně. Výpověď obžalovaného byla podle ní vnitřně rozporná a byla vyvrácena svědky, kteří mimo jiné vyloučili, že by se osudného dne pohybovala v bytě další osoba než obžalovaný a jeho matka.

Obhajoba naopak tvrdila, že se obžalovaný skutku nedopustil. „Krev matky se na jeho mikinu dostala, když ji resuscitoval,“ upozornila například obhájkyně Michaela Zelinková Oprašalová.

Problémy s alkoholem



„Je pravda, že důkazy jsou nepřímé, ale dle názoru soudu postačující. Nemyslíme si, že by pachatelem mohla být jiná osoba,“ uvedl předseda soudního senátu Luboš Sovák a v odůvodnění verdiktu zmínil, že soužití matky se synem bylo složité a zhoršovala ho konzumace alkoholu.

„V době, kdy oba popíjeli, docházelo ze strany obžalovaného k atakům vůči matce, napadání, výhrůžkám, zásahům policie. A to i v době před nástupem do výkonu trestu a pokračovalo to i po jeho návratu,“ uvedl soudce s tím, že měl obžalovaný vůči matčinu pití výhrady. Sám však soudní nařízení protialkoholní léčby ignoroval.

„Jsem nevinný, takže s rozsudkem nesouhlasím. Ten vrah je stále na svobodě. A v okolí,“ řekl obžalovaný při odchodu ze soudní síně. Muž měl problémy se zákonem již v minulosti, když byl jedenáctkrát soudně trestaný. Z posledního výkonu trestu se vrátil loni na podzim.