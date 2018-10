vor, Právo

Výtržník hovořící rusky byl zřejmě pod vlivem drog. Zastavila ho až 70letá žena ubytovaná v pokoji, u něhož prokopl dveře. Pohrozila mu přivoláním policie.

„Ve vstupní hale odmotal požární hadici, pustil vodu z hydrantu a stříkal vodu všude kolem sebe, čímž halu vytopil, neboť vodu po odchodu do pater hotelu nezastavil,“ uvedla v pátek mluvčí karlovarské policie Zuzana Týřová. V prvním patře hotelu se mu postavil do cesty dřevěný věšák na oblečení, který rozlomil na dvě části.

„Následně se měl pokusit vniknout do jednoho z hotelových pokojů, ve kterém byla ubytovaná 70letá cizinka. Po ní požadoval otevření pokoje, a když žena odmítla, začal kopat do dveří a uzamčené dveře vyrazil. Žena mu řekla, že zavolá policii, a on z místa odešel,“ dodala Týřová.

Podle popisu hostů, kterým výtržností narušil spánek, by se mělo jednat o muže přibližně 180 cm vysoké průměrné postavy, s blonďatými vlasy, jenž mluvil ruským jazykem.

„Majitel odhadl škodu na částku kolem půl miliónu korun, a to nejen na poškození majetku, ale i na ušlém zisku v době oprav,“ poznamenala mluvčí s tím, že v případě jakýchkoliv informací k hledanému muži může veřejnost volat na linku 158, nebo se obrátit na nejbližší policejní služebnu.