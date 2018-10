ok, jap, Novinky

„Had dosud nalezen nebyl, ale určitě neopustil dům. Je to tropický druh, takže se nikdo nemusí bát, že by někam lezl. Prohledáváme sádrokartonové podhledy, jestli neleží někde ve stropu, a děláme to tak, abychom ten byt nepoškodili, proto to tak dlouho trvá,“ popsal Novinkám Bublík.

Mamba podle něj v takové situaci nebude vyhledávat jakýkoliv ruch, ale někde se schová a schoulí. „Není útočná a agresivní. Aby jí fungoval správně metabolismus, tak potřebuje teplotu okolo 30 °C, což nemá. Jestli tam ta mamba je, tak je na 90 procent mrtvá,“ konstatoval herpetolog.

Mamba, která majitelce utekla.

FOTO: Policie ČR

Podle něj nelze mambu zelenou jen tak někde koupit. „Většinou se dá pořídit od chovatelů, odborníků, kteří chovu rozumí. Nemůžete si ji koupit jen tak na trhu,“ konstatoval odborník s tím, že had nepodléhá úmluvě CITES, která chrání ohrožené živočichy.

Podle herpetologa není v bytě majitelky žádné chovatelské vybaveni. „Našli jsme jen přepravky nebo nějakou klec, had měl naprosto nevyhovující podmínky. Žena ho určitě nemohla mít od domácích chovatelů, ale spíše ze zahraničí,“ doplnil Bublík.

Chovatelka je ve vážném stavu



Veterinární správa ve středu uvedla, že majitelka neměla povolení k chovu jedovatého plaza, a proto podala podnět příslušné obci, aby prověřila porušení zákona.

Policisté vyjeli do ulice V Bokách I v úterý po osmé hodině večer. Následně začali prověřovat i předcházející událost, kdy byla z domu v pondělí odvezena 30letá žena s podezřením na uštknutí. „Ta byla podle prvotních informací zároveň chovatelkou tohoto hada,” řekl mluvčí policie Jan Rybanský. Okolnosti případu policisté vyšetřují.

Podle čtvrtečního vyjádření mluvčího Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Filipa Brože je kousnutá žena v umělém spánku ve vážném stavu. „Dá se předpokládat, že antisérum zabralo, ale druhá věc je, že antisérum neléčí případné další poškození, které jed mohl za tu dobu způsobit. To v tuto chvíli nevíme,“ řekl Brož. [celá zpráva]