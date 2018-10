bad, Novinky

„Přestože byl obžalovaný opakovaně upozorňován na možnost vzniku toxické psychózy, dál zneužíval návykové látky, až se konečně do takového stavu dostal,“ odmítl předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička Šandovo odvolání jako nedůvodné.

Šanda loni v březnu v rodinném domku v pražských Horních Počernicích napadl nožem své tři zhruba stejně staré kamarády. Kvůli dlouholetému užívání marihuany a pervitinu se dostal do stavu toxické psychózy a nebyl schopen rozpoznat protiprávnost toho, co dělá. Ani u výslechu u hlavního líčení nedokázal popsat, co se stalo.

„Přišel jsem tam v tom stavu, kdy mi bylo špatně, jinak jsem vnímal, měl jsem přeludy…,“ vzpomínal loni u soudu Šanda. „O něčem jsme se bavili. Mám pocit, že (poškozený) měl v ruce amulet a já jsem se ho dotknul. Řekl mi něco jako, jestli to chceš, tak to udělej, zůstaneš tu sám. Najednou tam kluci nebyli, byly tam halucinace ve formě démonů,“ pokračoval. Přestal se prý v tu chvíli ovládat a měl černo před očima.

Dvojčata pobodal



Jednomu z přátel probodl lýtko a vrhl se na zbylé dva – dvojčata. Jednomu zasadil deset ran jedenácticentimetrovým nožem, přičemž mu přeťal vřetenní tepnu, žílu i nerv. Muž naštěstí přežil. Druhý dostal jedenáct ran, Šanda mu mimo jiné zasáhl plíci a levou srdeční komoru.

Po několika minutách se bratrům podařilo utéct na ulici, kde se dozvonili na sousedku, která zavolala záchranku. Po převozu do vinohradské nemocnice ale druhý z bratrů i přes veškerou snahu lékařů zemřel.

Šanda se mezitím probral na chodbě a netušil, co se stalo. Podle svých slov vyšel ven, přelezl branku, nastoupil do svého auta a pak se probral až v nemocnici.

Trest sedí



„To, co se stalo, je hrozná věc. Bohužel jsem si občas ten pervitin v práci dal,“ kál se před odvolacím soudem Šanda. „Byli to mí kamarádi. Neměl jsem žádný úmysl jim ublížit. Omlouvám se všem,“ dodal.

Jeho obhájkyně Jitka Bludská se také pokusila soud přesvědčit, že uložení devítiletého trestu zároveň s nařízeným ochranným léčením je nepřiměřeně přísné a že trestní sazba u opilství je příliš vysoká. Pro srovnání nabídla několik evropských zemí, u kterých je za stejný čin sazba mnohem nižší. Pro svého klienta tak navrhovala trest nižší, případně podmíněný.

„Uložení trestu v trvání devíti let není trestem nepřiměřeně přísným, s ohledem na společenskou škodlivost jednání obžalovaného,“ konstatoval Lněnička.